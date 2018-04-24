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18:40 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Клопп устроил шоу на пресс-конференции перед матчем с «Ромой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп много шутил на предматчевой пресс-конференции.

Источник: Reuters

Особый восторг у Клоппа вызвал переводчик на итальянский язык: немецкому тренеру казалось, что тот говорит гораздо больше, чем сам Клопп.

«Разве мой ответ был таким длинным?» — спросил Клопп, вызвав смех среди журналистов.

Далее немец рассказал, чем он похож на главного тренера «Ромы» Эусебио ди Франческо.

«Даже не знаю… Мы оба носим очки? Плохо бреемся еще».

Клопп также рассказал, что итальянским клубам нет смысла звать его на работу, потому что «в ресторане он может заказать только спагетти».

В конце Клопп похлопал переводчику, когда тот выдал очередную длинную тираду, переведя короткий спич немца.

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