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16:37 (мск), источник: Советский спорт

«Ливерпуль» — «Рома». Дерби камбэкеров

Сегодня на знаменитом «Энфилде» состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов-2017/18: «Ливерпуль» примет «Рому».

Источник: Reuters

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ЧУДЕСАМ

Ни тех, ни других на такой высокой стадии главного еврокубка, конечно, не ждали. Особенно римлян, которые не забирались так далеко с 1984 года! Тогда «Рома» прошла в финал, в котором уступила в серии послематчевых пенальти… «Ливерпулю», завоевавшему тогда свою четвертую (из пяти) европейскую корону.

После этого пути соперников пересекались в 1/8 финала Кубка УЕФА-2000/01 и втором групповом турнире ЛЧ-2001/02. За четыре матча «желто-красные» забили «красным» только один гол. Британцы проходили дальше, причем в 2001-м добрались в итоге до второго по значимости евротрофея.

Объединяет же две команды два, возможно, самых невероятных камбэка в истории Лиги чемпионов. «Ливерпуль» выиграл финал-2005 у «Милана», уступая фавориту 0:3 после первого тайма. «Рома» не далее, как пару недель назад, прошла в четвертьфинале «Барселону» после гостевого поражения со счетом 1:4. Те 3:0 на «Стадио Олимпико» перевесили все предыдущие футбольные чудеса. Это было даже круче, чем победа «Барсы» в 2017-м над «ПСЖ» (0:4, 6:1). И могло быть переплюнуто разве что «Ювентусом» на следующий день в Мадриде. Но, как известно, судья-оригинал Майкл Оливер не позволил туринцам завершить свой суперкамбек против «Реала»…

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ВЕЛИЧИЕ САЛАХА И ИРОНИЯ СУДЬБЫ КОУТИНЬО

Есть, конечно, и еще одна связующая нить. Это Мохаммед Салах. Нападающий, без которого невозможно представить «Ливерпуль"-2017/18, еще прошлой весной защищал цвета «Ромы», которой отдал два сезона. В Вечном городе египтянин сделал себе имя (34 гола в 84 матчах). В Англии он стал живой легендой. За свою нынешнюю команду Салах наколотил уже 41 мяч во всех турнирах, и 31 в одной только АПЛ. Последний показатель — повторение рекорда Криштиану Роналду и Алана Ширера. Неслучайно в воскресенье 25-летний форвард «Ливера» удостоился звания лучшего футболиста премьер-лиги. И это еще цветочки. Салах реально претендует на «Золотую бутсу». А если выиграет Лигу чемпионов, то станет едва ли не основным претендентом на «Золотой мяч»!

Впрочем, команда Юргена Клоппа красна не только египетским самородком. Атака «Ливерпуля» пока забила в этой Лиге чемпионов больше всех — 33 гола! И «виной» тому не только «Спартак», получивший на «Энфилде» прошлой осенью семь пробоин. Крепкому «Порту» Салах и компания наколотили в гостях в 1/8 финала пять мячей, бесподобному «Ман Сити» в четвертьфинале — столько же за два матча. Вы только вдумайтесь: Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане на троих отличились уже 23 раза! И их продуктивность, вопреки прогнозам многих специалистов, нисколько не упала после продажи зимой в «Барселону» Филиппе Коутиньо. Тот, кстати, по-прежнему сохраняет шанс получить медаль за победу в турнире. Которая не досталась бы бразильцу, если бы «Барса» прошла «Рому» и затем взяла трофей. Ведь каталонцы не могли заявить Коутиньо на ЛЧ. Такая вот ирония судьбы.

ВНИМАНИЕ, ДЖЕКО!

Любопытно, что билеты на матчи в этой полуфинальной паре римляне начали продавать еще до того, как прошла жеребьевка. Это вызвало логичные вопросы к УЕФА. Но обе стороны поспешили объяснить конфуз техническими неполадками. Как бы то ни было, «Ливерпуль» наверняка обрадовался тому, что за путевку в финал придется бороться не с «Реалом» или «Баварией». Ну, а команда Эусебио ди Франческо тоже не расстроилась жребию. После четвертьфинального чуда ее уже вообще ничто не может напугать. Чем бы ни завершился сегодняшний поединок на «Энфилде», домой «Рома» вернется с надеждой. И горе тому, кто вздумает ее заранее похоронить.

Нападение итальянцев выглядит, конечно, не столь грозно. Но они забивают ровно столько, сколько необходимо для достижения результата. Стоит напомнить, что в плей-офф Лиги чемпионов «Рома» сыграла вничью по сумме двух матчей не только с «Барсой», но и до этого с «Шахтером». И проходила дальше благодаря большему количеству выездных голов. Команда решала свои проблемы во вторых таймах ответных домашних игр, что говорит о психологической устойчивости. Впрочем, и свой звездный нападающий в колоде Ди Франческо имеется. Эдин Джеко — конечно, не Салах. Но это, между прочим, единственный в истории футболист, забивший более 50 голов в трех разных топ-лигах!

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
1/2 финала, 24.04.2018, 21:45
Ливерпуль
-Рома-

До «Ромы» Джеко покорял «полтинник» в «Вольфсбурге» и «Ман Сити». В составе последнего он дважды выигрывал чемпионат Англии. И тоже стал соавтором суперчуда. Именно босниец на 92-й минуте сравнял счет в знаменитом матче против «Куинз Парк Рейнджерс», после чего Серхио Агуэро на 94-й вырвал для «горожан» победу и первый за 44 года чемпионский титул. Дело было в 2012-м. Тренировал «Сити» Роберто Манчини…

Кстати, «Ливерпулю» Джеко тоже забивал. Трижды в 11 матчах за «Сити». А еще — Клоппу. Трижды за «Вольфсбург», когда нынешний наставник «красных» тренировал дортмундскую «Боруссию».

В общем, эти мастера камбэков стоят друг друга. Что-что, а веселье в противостоянии «Ливерпуля» и «Ромы» гарантировано.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

ЛИВЕРПУЛЬ

Вратарь. Лорис КАРИУС. Защитники. Трент АЛЕКСАНДР-АРНОЛЬД, Деян ЛОВРЕН, Вирджил ВАН ДЕЙК, Эндрю РОБЕРТСОН. Полузащитники. Алекс ОКСЛЕЙД-ЧЕМБЕРЛЕН, Джеймс МИЛНЕР, Джордан ХЕНДЕРСОН. Нападающие. Роберто ФИРМИНО, Садио МАНЕ, Мохаммед САЛАХ.

РОМА

Вратарь. АЛИССОН. Защитники. Алессандро ФЛОРЕНЦИ, Костас МАНОЛАС, Федерико ФАЦИО, Александр КОЛАРОВ. Полузащитники. Кевин СТРОТМАН, Даниэле ДЕ РОССИ, Раджа НАИНГГОЛАН. Нападающие. Дженгиз УНДЕР, Эдин ДЖЕКО, Диего ПЕРОТТИ.

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