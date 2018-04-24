«Ливерпуль» — «Рома». Дерби камбэкеров

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СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ЧУДЕСАМ

Ни тех, ни других на такой высокой стадии главного еврокубка, конечно, не ждали. Особенно римлян, которые не забирались так далеко с 1984 года! Тогда «Рома» прошла в финал, в котором уступила в серии послематчевых пенальти… «Ливерпулю», завоевавшему тогда свою четвертую (из пяти) европейскую корону.

После этого пути соперников пересекались в 1/8 финала Кубка УЕФА-2000/01 и втором групповом турнире ЛЧ-2001/02. За четыре матча «желто-красные» забили «красным» только один гол. Британцы проходили дальше, причем в 2001-м добрались в итоге до второго по значимости евротрофея.

Объединяет же две команды два, возможно, самых невероятных камбэка в истории Лиги чемпионов. «Ливерпуль» выиграл финал-2005 у «Милана», уступая фавориту 0:3 после первого тайма. «Рома» не далее, как пару недель назад, прошла в четвертьфинале «Барселону» после гостевого поражения со счетом 1:4. Те 3:0 на «Стадио Олимпико» перевесили все предыдущие футбольные чудеса. Это было даже круче, чем победа «Барсы» в 2017-м над «ПСЖ» (0:4, 6:1). И могло быть переплюнуто разве что «Ювентусом» на следующий день в Мадриде. Но, как известно, судья-оригинал Майкл Оливер не позволил туринцам завершить свой суперкамбек против «Реала»…

ВЕЛИЧИЕ САЛАХА И ИРОНИЯ СУДЬБЫ КОУТИНЬО

Есть, конечно, и еще одна связующая нить. Это Мохаммед Салах. Нападающий, без которого невозможно представить «Ливерпуль"-2017/18, еще прошлой весной защищал цвета «Ромы», которой отдал два сезона. В Вечном городе египтянин сделал себе имя (34 гола в 84 матчах). В Англии он стал живой легендой. За свою нынешнюю команду Салах наколотил уже 41 мяч во всех турнирах, и 31 в одной только АПЛ. Последний показатель — повторение рекорда Криштиану Роналду и Алана Ширера. Неслучайно в воскресенье 25-летний форвард «Ливера» удостоился звания лучшего футболиста премьер-лиги. И это еще цветочки. Салах реально претендует на «Золотую бутсу». А если выиграет Лигу чемпионов, то станет едва ли не основным претендентом на «Золотой мяч»!

Впрочем, команда Юргена Клоппа красна не только египетским самородком. Атака «Ливерпуля» пока забила в этой Лиге чемпионов больше всех — 33 гола! И «виной» тому не только «Спартак», получивший на «Энфилде» прошлой осенью семь пробоин. Крепкому «Порту» Салах и компания наколотили в гостях в 1/8 финала пять мячей, бесподобному «Ман Сити» в четвертьфинале — столько же за два матча. Вы только вдумайтесь: Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане на троих отличились уже 23 раза! И их продуктивность, вопреки прогнозам многих специалистов, нисколько не упала после продажи зимой в «Барселону» Филиппе Коутиньо. Тот, кстати, по-прежнему сохраняет шанс получить медаль за победу в турнире. Которая не досталась бы бразильцу, если бы «Барса» прошла «Рому» и затем взяла трофей. Ведь каталонцы не могли заявить Коутиньо на ЛЧ. Такая вот ирония судьбы.

ВНИМАНИЕ, ДЖЕКО!

Любопытно, что билеты на матчи в этой полуфинальной паре римляне начали продавать еще до того, как прошла жеребьевка. Это вызвало логичные вопросы к УЕФА. Но обе стороны поспешили объяснить конфуз техническими неполадками. Как бы то ни было, «Ливерпуль» наверняка обрадовался тому, что за путевку в финал придется бороться не с «Реалом» или «Баварией». Ну, а команда Эусебио ди Франческо тоже не расстроилась жребию. После четвертьфинального чуда ее уже вообще ничто не может напугать. Чем бы ни завершился сегодняшний поединок на «Энфилде», домой «Рома» вернется с надеждой. И горе тому, кто вздумает ее заранее похоронить.

Нападение итальянцев выглядит, конечно, не столь грозно. Но они забивают ровно столько, сколько необходимо для достижения результата. Стоит напомнить, что в плей-офф Лиги чемпионов «Рома» сыграла вничью по сумме двух матчей не только с «Барсой», но и до этого с «Шахтером». И проходила дальше благодаря большему количеству выездных голов. Команда решала свои проблемы во вторых таймах ответных домашних игр, что говорит о психологической устойчивости. Впрочем, и свой звездный нападающий в колоде Ди Франческо имеется. Эдин Джеко — конечно, не Салах. Но это, между прочим, единственный в истории футболист, забивший более 50 голов в трех разных топ-лигах!

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 1/2 финала, 24.04.2018, 21:45 Ливерпуль - Рома -

До «Ромы» Джеко покорял «полтинник» в «Вольфсбурге» и «Ман Сити». В составе последнего он дважды выигрывал чемпионат Англии. И тоже стал соавтором суперчуда. Именно босниец на 92-й минуте сравнял счет в знаменитом матче против «Куинз Парк Рейнджерс», после чего Серхио Агуэро на 94-й вырвал для «горожан» победу и первый за 44 года чемпионский титул. Дело было в 2012-м. Тренировал «Сити» Роберто Манчини…

Кстати, «Ливерпулю» Джеко тоже забивал. Трижды в 11 матчах за «Сити». А еще — Клоппу. Трижды за «Вольфсбург», когда нынешний наставник «красных» тренировал дортмундскую «Боруссию».

В общем, эти мастера камбэков стоят друг друга. Что-что, а веселье в противостоянии «Ливерпуля» и «Ромы» гарантировано.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

ЛИВЕРПУЛЬ

Вратарь. Лорис КАРИУС. Защитники. Трент АЛЕКСАНДР-АРНОЛЬД, Деян ЛОВРЕН, Вирджил ВАН ДЕЙК, Эндрю РОБЕРТСОН. Полузащитники. Алекс ОКСЛЕЙД-ЧЕМБЕРЛЕН, Джеймс МИЛНЕР, Джордан ХЕНДЕРСОН. Нападающие. Роберто ФИРМИНО, Садио МАНЕ, Мохаммед САЛАХ.

РОМА