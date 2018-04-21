Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
В Мексике был украден трофей, который вручается за победу в Лиге Европы
Трофей, который вручается
Трофей, который вручается
По информации издания, 15-килограмовый кубок был похищен 18 апреля во время перевозки после одного из выставочных мероприятий, которое организовала партнёрская компания Лиги Европы. Местные правоохранительные органы сумели найти трофей спустя два дня после того, как он был украден, и вернули его организаторам выставочных мероприятий. Отмечается, что пока остаётся неизвестным, где именно удалось найти кубок и произошли ли по факту случившегося
Добавим, что остаётся неизвестным и то, был ли данный трофей оригинальным или копией. Так, по правилам, вступившим в силу с сезона-2009/10, трофей хранится в УЕФА вечно, а каждой
Финальный матч Лиги Европы, в котором определится новый обладатель трофея, пройдёт на стадионе «Стад де Люмьер» 16 мая.