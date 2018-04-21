В Мексике был украден трофей, который вручается за победу в Лиге Европы

По информации издания, 15-килограмовый кубок был похищен 18 апреля во время перевозки после одного из выставочных мероприятий, которое организовала партнёрская компания Лиги Европы. Местные правоохранительные органы сумели найти трофей спустя два дня после того, как он был украден, и вернули его организаторам выставочных мероприятий. Отмечается, что пока остаётся неизвестным, где именно удалось найти кубок и произошли ли по факту случившегося какие-либо задержания.