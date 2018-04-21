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01:39 (мск), источник: Чемпионат.com

В Мексике был украден трофей, который вручается за победу в Лиге Европы

Трофей, который вручается команде-победительнице Лиги Европы, был украден в городе Леон-де-лос-Альдама (Мексика), сообщает Proceso.com.mx.

По информации издания, 15-килограмовый кубок был похищен 18 апреля во время перевозки после одного из выставочных мероприятий, которое организовала партнёрская компания Лиги Европы. Местные правоохранительные органы сумели найти трофей спустя два дня после того, как он был украден, и вернули его организаторам выставочных мероприятий. Отмечается, что пока остаётся неизвестным, где именно удалось найти кубок и произошли ли по факту случившегося какие-либо задержания.

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Добавим, что остаётся неизвестным и то, был ли данный трофей оригинальным или копией. Так, по правилам, вступившим в силу с сезона-2009/10, трофей хранится в УЕФА вечно, а каждой команде-победительнице вручается полноразмерная копия кубка.

Финальный матч Лиги Европы, в котором определится новый обладатель трофея, пройдёт на стадионе «Стад де Люмьер» 16 мая.

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