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20:56 (мск), источник: Р-Спорт

«Челси» и «Барселона» сыграют в финале Юношеской лиги УЕФА

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Английский «Челси» обыграл португальский «Порту», а испанская «Барселона» победила английский «Манчестер Сити» в полуфиналах Юношеской лиги УЕФА сезона-2017/18.

Футболисты «Челси» нанесли поражение «Порту» в серии пенальти со счетом 5:4 (основное и дополнительное время — 2:2). В составе лондонцев голами отметились Дайшон Редан (на 29-й минуте) и Джошуа Грант (86). У португальского клуба отличились Диогу Кейрош (40) и Жоау Мариу (80).

«Барселона» одержала победу над «Манчестер Сити» со счетом 5:4. В составе победителей дубль оформил Карлес Перес (на 10-й и 41-й минутах), также голы забили Алекс Кольядо (23), Рикард Пуч (31) и Алехандро Маркес (44). У «Сити» два гола забил Лукас Нмеча (24, 85), также отличились Джоэл Летибюдьер (19) и Рабби Матондо (70). На 36-й минуте был удален игрок «Манчестера» Лоренцо Гонсалес.

Полуфинальные игры прошли в пятницу на стадионе «Коловрэ» в Ньоне. Финал состоится 23 апреля.

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