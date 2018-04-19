УЕФА: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» должны отчитаться по финансовому fair play

УЕФА подготовил отчет по 27 клубам, которые ранее были уличены в нарушениях финансового fair play, о том, как эти клубы на протяжении последних трех сезонов (с 2014 по 2017 год) выполняли условия соглашений с организацией. Как отмечается в документе, «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и «Рубин», а также итальянская «Рома» и «Монако» должны отчитаться о полном выполнении условий соглашения по окончании нынешнего сезона.