Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ
В России построили тягач «Вощина-1»
Минтранс планирует запретить перевозить детей в колясках в метро
Разразился громкий скандал вокург сына Рудковской и Плющенко
Осторожно: мошенники нашли новый украсть ваши деньги
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Жирона
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:45
Лестер
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
22:30
Леванте
Малага
Футбол. Зарубежный
22:30
Бетис
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
18.04
Реал1
Атлетик1
Все события
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
УЕФА велел российским клубам отчитаться по финансовому fair play
Россиянин поучаствовал в массовой драке в матче Кубка Стэнли
Жемчужные серьги и золотой жираф Одри Хепберн уйдут с молотка
Ольга Бузова вышла в свет в платье за 5 млн рублей
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
На Землю упало нечто странное
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Фоторепортажи
15ЦСКА взлетел до Лиги чемпионов
14«Тосно» лишил «Спартак» финала Кубка России
19:03 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» должны отчитаться по финансовому fair play

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Санкт-петербургский «Зенит», московский «Локомотив», «Краснодар» и казанский «Рубин» должны отчитаться перед УЕФА по соблюдению условий финансового fair play в сезоне-2017/18, говорится в отчете организации, опубликованном на официальном сайте УЕФА.

Источник: РИА "Новости"

УЕФА подготовил отчет по 27 клубам, которые ранее были уличены в нарушениях финансового fair play, о том, как эти клубы на протяжении последних трех сезонов (с 2014 по 2017 год) выполняли условия соглашений с организацией. Как отмечается в документе, «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и «Рубин», а также итальянская «Рома» и «Монако» должны отчитаться о полном выполнении условий соглашения по окончании нынешнего сезона.

В случае если условия будут признаны невыполненными, клубы ждут санкции от УЕФА вплоть до отстранения от еврокубков. При этом сообщается, что еще два российских клуба — махачкалинский «Анжи» и «Ростов» — полностью выполнили все условия, и ограничения с них снимаются.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Ольга Бузова провела вечер с Александром Радуловым в одном из ресторанов Москвы
Экс-подружка бойца UFC порнозвезда Кристи Мак и ее откровенные фото
«Глушаков, выходи»
Роналду забил в 12-м матче подряд и повторил собственный рекорд
Рекорд Кросби помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию» в КС
Россиянин поучаствовал в массовой драке в матче Кубка Стэнли
Нурмагомедов: Ведем переговоры с Макгрегором, будем «его ломать»
Матч сборных России и Турции пройдет на стадионе ЦСКА
Новости
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Море разрушает дома на востоке Англии (видео)
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь