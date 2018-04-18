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17:05 (мск), источник: Советский спорт

Жеребьевку Лиги чемпионов опять подтасовали? Очередной скандал в УЕФА

На сайте «Ромы» еще до начала жеребьевки полуфиналов Лиги чемпионов предложили купить билеты на домашний матч против «Ливерпуля» на 5 мая.

Источник: Советский спорт

Никогда такого не было и вот опять… Болельщики со всей Европы обвиняют УЕФА в подтасовке результатов жеребьевки Лиги чемпионов. Так уж вышло, что злополучная жеребьевка прошла в практически мистическую дату — пятницу 13 апреля.

Друг с другом могли сыграть «Рома», «Реал», «Ливерпуль» и «Бавария». В итоге жеребьевки, к процессу которой сложно было придраться, пары распределились следующим образом: «Рома» сыграет с «Ливерпулем», а «Реал» встретится с «Баварией».

Однако не все так просто, как могло бы показаться. Сразу после жеребьевки разгорелся грандиозный скандал. В сети появились скриншоты официального билетного портала «Ромы», на котором предлагалось купить билеты на домашний матч римского клуба против «Ливерпуля», который должен состояться 5 мая. Что в этом не так?

Да все не так — болельщикам предложили купить билеты на матч еще до того, как жеребьевка состоялась! В итоге «Рома», естественно, попала на «Ливерпуль», а домашний матч итальянцы проведут на олимпийском стадионе Рима, естественно, 5 мая. Совпадение?

В УЕФА пытаются объяснить все это именно совпадением. Под давлением общественности появились первые комментарии со стороны европейского футбольного союза:

«Итальянский клуб уже обратился в УЕФА и объяснил все техническим сбоем на сайте своего билетного оператора, который просто тестировал систему на различных вариантах жеребьевки», — приводят британские СМИ цитату сотрудника пресс-службы УЕФА.

Почему-то всех очень быстро устроило такое объяснение, хотя на первый взгляд может показаться, что гораздо более вероятен вариант с тем, что «Рома» просто салилась, чем с тем, что у билетного оператора был сбой, который выпал именно на матч «Ромы» с «Ливерпулем» в Риме 5 мая…

Сомнений было бы меньше, если бы что-то подобное происходило в первый раз. Но у нас есть целая куча примеров, когда именно к жеребьевке Лиги чемпионов возникали вопросы.

Лига чемпионов 2008

Грандиозный скандал разразился в 2008 году, когда четвертьфинальные пары Лиги чемпионов определял легендарный российский вратарь Ринат Дасаев. За несколько дней до жеребьевки прогноз с точными парами выложил на форуме один из английских болельщиков. Он заявил, что точно знает пары, потому что все уже было решено до жеребьевки. Удивительно, но пары в точности совпали. В УЕФА произошедшее объяснили не иначе как сверхъестественными способностями угадавшего. Кстати, финал Лиги чемпионов в том году проходил в Москве. В финал вышел клуб Романа Абрамовича «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Лига чемпионов 2012

Еще четыре года спустя снова оскандалились организаторы жеребьевки Лиги чемпионов. За день до церемонии в прямом эфире показали репетицию мероприятия. На следующий день пары шаров, которые доставали из ваз, полностью совпали с результатами репетиции — все восемь пар. Вероятность такого совпадения составила 0,19%. В УЕФА все объяснили простым стечением обстоятельств — совпадением.

Лига чемпионов 2013

Через год скандал случился не на самой жеребьевке, а в результате разоблачений одного из бывших футбольных арбитров. Турок Ахмет Чакар рассказал, как по его мнению происходят махинации. Шары не нагревают. В дело вступают высокие технологии. Во время жеребьевки шар, который нужно достать, начинает незаметно для зрителей вибрировать. В подтверждение своих слов Чакар предложить пересмотреть видео, на котором видно, как нынешний президент ФИФА без каких-либо оснований начинает трясти чашу с шарами. По заверениям Чакара, дело было в том, что один из шаров начал вибрировать слишком рано.

Лига чемпионов 2015

Еще черед два года к скандалу привели действия одного из ассистентов жеребьевки — аргентинца Хавьера Дзанетти. В какой-то момент он просто схватил определенный шар и, не выпуская его из рук, им же помешал остальные шары в корзине, после чего достал тот шар, за который первоначально ухватился. Это вызвало подозрения и навлекло новые обвинения в подтасовке результатов. Тогда в соперники «Реалу» по 1/8 финала досталась «Рома» — далеко не самый сильный соперник из возможных вариантов.

Лига чемпионов 2016

В 2016 году неловкую ситуацию во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов попал наш хороший знакомый, поигравший в махачкалинском «Анжи» — бразилец Роберто Карлос. Он достал из «корзины» шар, даже попытался его открыть, но вдруг по непонятной причине передумал, опустил его обратно, еще чуток помешал шары и достал другой. Так он отправил «Лудогорец» в группу к «ПСЖ» и «Арсеналу».

А на видео чуть ниже, которое сделано на той же жеребьевке Лиги чемпионов в 2016 году, после Роберто Карлоса видно, как Иан Раш раскрывает шар, опускает руки с его «скорлупками» и бумажкой с названием клуба под стол, а когда поднимает руки, бумажка оказывается уже в другой руке, хотя они не пересекались и не было видно движения, которым он переложил бы бумажку из руки в руку.

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