Чеферин: VAR не помогла бы избежать скандала в игре ЛЧ между «Реалом» и «Ювентусом»

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11 апреля «Ювентус» в гостях обыграл «Реал» со счетом 3:1, но не смог выйти в следующую стадию турнира, так как проиграл первую встречу — 0:3. Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил мяч с пенальти, который был назначен в компенсированное ко второму тайму время. После этого Буффон был удален с поля за споры с арбитром встречи Майклом Оливером. Эта красная карточка стала для него первой, полученной в матчах Лиги чемпионов, в которой он провел 117 игр.

«Лига чемпионов похожа на Феррари или Порше, нельзя сразу гоняться на таких автомобилях, необходимы тренировки, — сказал Чеферин. — Рано использовать VAR в Лиге чемпионов, конечно, ее внедрение неизбежно, но сейчас спешить некуда. Использование VAR в матче между “Реалом” и “Ювентусом” ничего не изменило бы. Есть люди, которые по двадцать раз пересматривали этот эпизод, но половине все равно кажется, что там было нарушение, а некоторым — нет».

«Я понимаю разочарование Буффона, но он не должен был говорить так судье», — добавил Чеферин.