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15:07 (мск), источник: ТАСС

Чеферин: VAR не помогла бы избежать скандала в игре ЛЧ между «Реалом» и «Ювентусом»

ТАСС, 18 апреля. Использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) не помогло бы избежать скандала в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом». Такое мнение высказал глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, чьи слова приводит La gazzetta dello sport.

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11 апреля «Ювентус» в гостях обыграл «Реал» со счетом 3:1, но не смог выйти в следующую стадию турнира, так как проиграл первую встречу — 0:3. Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил мяч с пенальти, который был назначен в компенсированное ко второму тайму время. После этого Буффон был удален с поля за споры с арбитром встречи Майклом Оливером. Эта красная карточка стала для него первой, полученной в матчах Лиги чемпионов, в которой он провел 117 игр.

«Лига чемпионов похожа на Феррари или Порше, нельзя сразу гоняться на таких автомобилях, необходимы тренировки, — сказал Чеферин. — Рано использовать VAR в Лиге чемпионов, конечно, ее внедрение неизбежно, но сейчас спешить некуда. Использование VAR в матче между “Реалом” и “Ювентусом” ничего не изменило бы. Есть люди, которые по двадцать раз пересматривали этот эпизод, но половине все равно кажется, что там было нарушение, а некоторым — нет».

«Я понимаю разочарование Буффона, но он не должен был говорить так судье», — добавил Чеферин.

Международная федерация футбола (ФИФА) официально утвердила использование VAR на чемпионате мира 2018 года в России. Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный двухлетний срок в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии, также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций — 2017 в России. В чемпионате Германии система работает с нынешнего сезона.

Реал 1:3
Первый тайм: 0:2
Ювентус
11.04.2018, 21:45 Зрители: 75796 Плей-офф: 1/4 финала Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин Зидан Массимилиано Аллегри
Голы
90+8′ Криштиану Роналду 7
17 Марио Манджукич (С. Хедира) 2′
17 Марио Манджукич (Ш. Лихтштайнер) 37′
14 Блэз Матюиди 61′
Составы
Кейлор Навас 1
22′ Даниэль Карвахаль 2
81′ Марселу (к) 12
Хесус Вальехо 3
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
Франсиско Роман Иско 22
90+8′ Криштиану Роналду 7
75′ Лука Модрич 19
Матео Ковачич 23
45′ Гарет Бэйл 11
Марко Асенсио 20
45′ Каземиру 14
Лукас Васкес 17
1 Джанлуиджи Буффон (к) 90+3′
12 Алекс Сандру 67′
3 Джорджо Кьеллини
4 Мехди Бенатиа 90′
5 Миралем Пьянич 17′
6 Сами Хедира
14 Блэз Матюиди
11 Дуглас Коста 73′
17 Марио Манджукич 29′
2 Маттиа Де Шильо 17′
26 Штефан Лихтштайнер 36′
9 Гонсало Игуаин 90′
23 Войчех Щенсны
Статистика
3 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 1
19 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 6
7 Угловые 3
8 Фолы 20
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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