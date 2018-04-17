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14:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Сторонники Басты во главе с его телохранителем напали на фанатов ЦСКА

Между болельщиками ЦСКА и друзьями рэпера Басты разгорелся конфликт, сообщает «Царьград ТВ».

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По информации издания, отношения между Бастой и фанатами ЦСКА становятся всё более напряжёнными с каждым появлением рэпера на активной трибуне болельщиков «армейцев».

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Перед матчем с «Арсеналом» в Лиге Европы на группу настроенных против Басты болельщиков напали люди спортивного телосложения во главе с телохранителем рэпера, который является профессиональным бойцом.

После инцидента группа активных фанатов ЦСКА посчитала действия сторонников Басты недопустимыми, догнала их и отомстила за друзей. При этом сам рэпер в конфликте участия не принимал.

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