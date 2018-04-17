Источник: Сторонники Басты во главе с его телохранителем напали на фанатов ЦСКА

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По информации издания, отношения между Бастой и фанатами ЦСКА становятся всё более напряжёнными с каждым появлением рэпера на активной трибуне болельщиков «армейцев».

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Перед матчем с «Арсеналом» в Лиге Европы на группу настроенных против Басты болельщиков напали люди спортивного телосложения во главе с телохранителем рэпера, который является профессиональным бойцом.