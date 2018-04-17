Источник: Сторонники Басты во главе с его телохранителем напали на фанатов ЦСКА

По информации издания, отношения между Бастой и фанатами ЦСКА становятся всё более напряжёнными с каждым появлением рэпера на активной трибуне болельщиков «армейцев».
Перед матчем с «Арсеналом» в Лиге Европы на группу настроенных против Басты болельщиков напали люди спортивного телосложения во главе с телохранителем рэпера, который является профессиональным бойцом.
После инцидента группа активных фанатов ЦСКА посчитала действия сторонников Басты недопустимыми, догнала их и отомстила за друзей. При этом сам рэпер в конфликте участия не принимал.