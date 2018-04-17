МВД Украины ожидает более 50 тысяч иностранцев на финале ЛЧ в Киеве

Источник: РИА "Новости"

Ранее пресс-служба МВД сообщила, что украинские правоохранители усилят уровень антитеррористических мероприятий на время проведения Лиги чемпионов по футболу с 18 по 28 мая в Киеве, по периметру стадионов установят бетонные блоки.

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Как заявил Яровой, правоохранительные органы должны эффективно спланировать все вопросы безопасности мероприятий. Особое внимание нужно уделить стадиону «Олимпийский», так как, по словам первого замминистра, «его прогнозируемо посетят более 50 тысяч иностранцев».

Он отметил, что большинство болельщиков будут приезжать на Украину неорганизованно. «Начиная с 21 мая, руководителям всех главных управлений необходимо перевести деятельность ситуационных центров в чрезвычайный (внеплановый) режим работы. Отдельно фокусирую внимание на этом руководителей полиции приграничных регионов», — цитирует Ярового пресс-служба МВД.

Также он сообщил, что на период проведения матчей, кроме сил полиции из других регионов, к охране общественного порядка привлекут около 3 тысяч бойцов Национальной гвардии.