Полиция поможет судье Оливеру и его жене справиться с угрозами от интернет-троллей

Оливер работал на матче Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус» и назначил пенальти в конце встречи в пользу мадридцев. Кроме того, он удалил вратаря «Юве» Джанлуиджи Буффона. После этого в адрес Оливера и его жены в интернете стали поступать угрозы.

«Мы в курсе, что они получают угрожающие сообщения. Такое поведение неприемлемо. Те, кто пишут такие сообщения, должны знать, что это нарушение закона. Местные офицеры полиции на связи с жертвами по этому делу, все последующие угрозы будут передаваться в правоохранительные органы», — рассказали в британской полиции.