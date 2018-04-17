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12:11 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Полиция поможет судье Оливеру и его жене справиться с угрозами от интернет-троллей

Представитель нортамберлендской полиции сообщил, что люди, угрожающие судье Майклу Оливеру и его жене Люси в твиттере будут привлечены за нарушение закона.

Источник: Reuters

Оливер работал на матче Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус» и назначил пенальти в конце встречи в пользу мадридцев. Кроме того, он удалил вратаря «Юве» Джанлуиджи Буффона. После этого в адрес Оливера и его жены в интернете стали поступать угрозы.

«Мы в курсе, что они получают угрожающие сообщения. Такое поведение неприемлемо. Те, кто пишут такие сообщения, должны знать, что это нарушение закона. Местные офицеры полиции на связи с жертвами по этому делу, все последующие угрозы будут передаваться в правоохранительные органы», — рассказали в британской полиции.

Поддержку семье Оливера также высказал УЕФА.

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