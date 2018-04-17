Президент ла лиги: УЕФА провоцирует создание условной суперлиги, но это разрушение всего
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас согласен с мнением, что европейский футбол нуждается в преобразованиях.
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас согласен с мнением, что европейский футбол нуждается в преобразованиях.
При этом он считает провальной идею европейской суперлиги.
— Европейский футбол, и я уже об этом не раз говорил, столкнулся с серьезной проблемой, — приводит Forbes слова Тебаса. — Есть много национальных чемпионатов, которые становятся беднее и беднее. А УЕФА, принимая решения по Лиге чемпионов, как спортивного, так и финансового характера, не помогает никому становиться богаче. Надо думать и вмешиваться, потому что индустрия европейского футбола ухудшается. Поведение УЕФА действительно провоцирует создание условной суперлиги. Но эта идея — абсолютный провал, она погубит
Тут очень простое объяснение. То есть их много, но основное одно. Допустим, в суперлиге будут выступать 20 лучших клубов. «Реал», «Барселона», «МЮ», «Бавария», «Манчестер Сити», «Интер», «Милан». И все будут играть друг с другом. Но тут мы должны задать себе вопрос: кто является целевой аудиторией, например, «Баварии»? Что собой представляют эти люди? И ответ — это те, кто привык к победам. Те, кто был воспитан в атмосфере титулов. И теперь они выступают в
Ну, на год их может еще и хватит. Но разве примут поклонники «Баварии» семь лет без трофеев? Или «Реала»? Да они просто уйдут. Модель, благодаря которой эти клубы состоялись, предполагает именно существование национальных чемпионатов. Нужно уважать модель Лиги чемпионов и работать с национальными турнирами. Потому что суперлига — это разрушение всего. И других лиг, и клубов.