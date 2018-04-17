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12:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Президент ла лиги: УЕФА провоцирует создание условной суперлиги, но это разрушение всего

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас согласен с мнением, что европейский футбол нуждается в преобразованиях.

При этом он считает провальной идею европейской суперлиги.

— Европейский футбол, и я уже об этом не раз говорил, столкнулся с серьезной проблемой, — приводит Forbes слова Тебаса. — Есть много национальных чемпионатов, которые становятся беднее и беднее. А УЕФА, принимая решения по Лиге чемпионов, как спортивного, так и финансового характера, не помогает никому становиться богаче. Надо думать и вмешиваться, потому что индустрия европейского футбола ухудшается. Поведение УЕФА действительно провоцирует создание условной суперлиги. Но эта идея — абсолютный провал, она погубит клубы-гранды, а вслед за ними и национальные чемпионаты. Те, кто этот проект замышлял, плохо подумали. Знаете, как мы в Испании говорим — будто в баре выпивали и вдруг что-то решили.

Тут очень простое объяснение. То есть их много, но основное одно. Допустим, в суперлиге будут выступать 20 лучших клубов. «Реал», «Барселона», «МЮ», «Бавария», «Манчестер Сити», «Интер», «Милан». И все будут играть друг с другом. Но тут мы должны задать себе вопрос: кто является целевой аудиторией, например, «Баварии»? Что собой представляют эти люди? И ответ — это те, кто привык к победам. Те, кто был воспитан в атмосфере титулов. И теперь они выступают в одном-единственном турнире, где побеждает только один клуб, а 19 других не выигрывают ничего.

Ну, на год их может еще и хватит. Но разве примут поклонники «Баварии» семь лет без трофеев? Или «Реала»? Да они просто уйдут. Модель, благодаря которой эти клубы состоялись, предполагает именно существование национальных чемпионатов. Нужно уважать модель Лиги чемпионов и работать с национальными турнирами. Потому что суперлига — это разрушение всего. И других лиг, и клубов.

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