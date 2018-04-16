УЕФА не будет открывать дело против ЦСКА из-за сообщений о расизме
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Вероника Столбунова. УЕФА не будет открывать дисциплинарное дело в отношении московского ЦСКА
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Вероника Столбунова. УЕФА не будет открывать дисциплинарное дело в отношении московского ЦСКА
«Тридцать первого мая будет проведено дисциплинарное разбирательство в отношении ЦСКА по поводу использования (болельщиками) пиротехники, бросания посторонних предметов и блокировки лестниц (на стадионе). Официальные лица матча не сообщали о случаях расистского поведения фанатов ЦСКА, также УЕФА не получал никаких доказательств, которые были бы связаны с этими утверждениями. Таким образом, на данном этапе ЦСКА не было предъявлено никаких обвинений по этому поводу», — сообщили в
Ранее агентство Рейтер, ссылаясь на своего фотографа, сообщило, что болельщики ЦСКА якобы скандировали расистские кричалки в адрес темнокожих футболистов «Арсенала» Дэнни Уэлбека и Алекса Ивоби во время игры, прошедшей 12 апреля и завершившейся со счетом 2:2. Армейский клуб в свою очередь назвал подобные сообщения клеветой и «дешевой провокацией».