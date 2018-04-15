СМИ: судья матча «Реал» — «Ювентус» и его жена получают угрозы в соцсетях

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Как отмечает портал, судья не зарегистрирован в социальных сетях, поэтому болельщики оставляют сообщения с угрозами, в том числе смертельными, на странице жены Оливера Люси в Twitter. После игры номер телефона Люси, которая также работает футбольным арбитром, появился в социальных сетях, что привело к появлению оскорбительных сообщений, отмечает Би-би-си, сейчас номер деактивирован.

Полиция начала расследование по данным фактам. Кроме того, полицейские изучают сообщения о том, что недовольные болельщики стучали в дверь дома Оливеров и выкрикивали оскорбления.