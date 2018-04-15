СМИ: судья матча «Реал» — «Ювентус» и его жена получают угрозы в соцсетях

Как отмечает портал, судья не зарегистрирован в социальных сетях, поэтому болельщики оставляют сообщения с угрозами, в том числе смертельными, на странице жены Оливера Люси в Twitter. После игры номер телефона Люси, которая также работает футбольным арбитром, появился в социальных сетях, что привело к появлению оскорбительных сообщений, отмечает Би-би-си, сейчас номер деактивирован.
Полиция начала расследование по данным фактам. Кроме того, полицейские изучают сообщения о том, что недовольные болельщики стучали в дверь дома Оливеров и выкрикивали оскорбления.
«Реал» в среду проиграл дома «Ювентусу» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов со счетом 1:3, но по сумме двух встреч (первый матч — 3:0) пробился в полуфинал. Единственный гол в ответном матче, который и вывел мадридцев в следующую стадию турнира, был забит с пенальти, который Оливер назначил в компенсированное ко второму тайму время. Также в эпизоде с 11-метровым британский судья удалил за споры голкипера и капитана туринцев Джанлуиджи Буффона.