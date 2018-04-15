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10:40 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: судья матча «Реал» — «Ювентус» и его жена получают угрозы в соцсетях

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Главный арбитр ответного матча ¼ финала футбольной Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом» англичанин Майкл Оливер и его супруга получают угрозы в свой адрес в связи с эпизодом, который произошел в концовке игры, сообщает Football Italia.

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Как отмечает портал, судья не зарегистрирован в социальных сетях, поэтому болельщики оставляют сообщения с угрозами, в том числе смертельными, на странице жены Оливера Люси в Twitter. После игры номер телефона Люси, которая также работает футбольным арбитром, появился в социальных сетях, что привело к появлению оскорбительных сообщений, отмечает Би-би-си, сейчас номер деактивирован.

Полиция начала расследование по данным фактам. Кроме того, полицейские изучают сообщения о том, что недовольные болельщики стучали в дверь дома Оливеров и выкрикивали оскорбления.

«Реал» в среду проиграл дома «Ювентусу» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов со счетом 1:3, но по сумме двух встреч (первый матч — 3:0) пробился в полуфинал. Единственный гол в ответном матче, который и вывел мадридцев в следующую стадию турнира, был забит с пенальти, который Оливер назначил в компенсированное ко второму тайму время. Также в эпизоде с 11-метровым британский судья удалил за споры голкипера и капитана туринцев Джанлуиджи Буффона.

Реал 1:3
Первый тайм: 0:2
Ювентус
11.04.2018, 21:45 Зрители: 75796 Плей-офф: 1/4 финала Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин Зидан Массимилиано Аллегри
Голы
90+8′ Криштиану Роналду 7
17 Марио Манджукич (С. Хедира) 2′
17 Марио Манджукич (Ш. Лихтштайнер) 37′
14 Блэз Матюиди 61′
Составы
Кейлор Навас 1
22′ Даниэль Карвахаль 2
81′ Марселу (к) 12
Хесус Вальехо 3
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
Франсиско Роман Иско 22
90+8′ Криштиану Роналду 7
75′ Лука Модрич 19
Матео Ковачич 23
45′ Гарет Бэйл 11
Марко Асенсио 20
45′ Каземиру 14
Лукас Васкес 17
1 Джанлуиджи Буффон (к) 90+3′
12 Алекс Сандру 67′
3 Джорджо Кьеллини
4 Мехди Бенатиа 90′
5 Миралем Пьянич 17′
6 Сами Хедира
14 Блэз Матюиди
11 Дуглас Коста 73′
17 Марио Манджукич 29′
2 Маттиа Де Шильо 17′
26 Штефан Лихтштайнер 36′
9 Гонсало Игуаин 90′
23 Войчех Щенсны
Статистика
3 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 1
19 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 6
7 Угловые 3
8 Фолы 20
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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