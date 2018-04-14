Фантомный расизм: в чем обвиняют фанатов ЦСКА

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Авторитетное информационное агентство Reuters опубликовало материал о случаях проявления расизма во время ответного матча четвертьфинала Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским «Арсеналом». Одним из авторов данной заметки является фотокорреспондент Григорий Дукор.

По информации журналиста, с трибуны, где располагалась активная группа фанатов красно-синих, в ходе встречи неоднократно доносились оскорбления и «обезьяньи уханья» в адрес темнокожих футболистов команды гостей Дэнни Уэлбека и Алекса Ивоби.

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В частности, фанаты ЦСКА, согласно словам фотокорреспондента, выкрикивали расистские лозунги во время первого гола «Арсенала», автором которого стал как раз Уэлбек.

Также в агентстве Reuters заявили, что болельщики армейцев оскорбляли и других темнокожих игроков лондонского клуба, которые тренировались в разминочной зоне.

После матча иностранные журналисты обратились за комментариями в Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА), однако официальные представители организации заявили, что во время матча проявления расизма зафиксировано не было.

Позже в УЕФА сообщили, что борьба с расовой нетерпимостью является одной из главных целей в деятельности ассоциации и запросили у Reuters аудио- и видеоматериалы, которые могли бы подтвердить и доказать факт наличия оскорблений на расовой почве.

Реакция красно-синих не заставила себя долго ждать.

Первыми на обвинения ответили представители инициативной группы болельщиков московского клуба по проблемам расизма.

«По крайней мере 11 человек из нашей группы располагались в различных секторах, в том числе на фанатской трибуне. Мы первыми сообщим о любом инциденте с проявлением расизма в России, но в данном случае можем заверить, что это абсолютная ложь, — говорится в заявлении.

Кроме того, в группе сообщили о том, что в ходе общения с английскими журналистами никаких замечаний по данному поводу зафиксировано не было.

«Никто не слышал оскорблений. Кто такой «фотограф Reuters»? Кажется, что «репортеры» Daily Mirror знают, что никто им не доверяет, а потому прячутся за более уважаемым Reuters.

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Это уродливая попытка «журналистов», которые приехали в Москву за сенсациями о битвах и крови, отомстить всем нам, английским и российским болельщикам, за мирную и уважительную обстановку на игре.

Они хотят вставить еще один «кирпич» в стену ненависти, которую они строили несколько месяцев, — добавили в инициативной группе болельщиков ЦСКА.

Позднее с официальным заявлением выступили и в самом клубе. Представители армейцев обвинили фотокорреспондента агентства в клевете.

«Руководство ПФК ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные болельщики армейского клуба возмущены клеветническим заявлением фотографа агентства Reuters о якобы звучавших на матче Лиги Европы ПФК ЦСКА — «Арсенал» расистских кричалках в адрес темнокожих игроков лондонской команды.

В этой связи мы расцениваем подобную информацию как дешевую провокацию, за которую профессиональному журналисту, если он таковым себя считает, должно быть стыдно, — передает пресс-служба красно-синих.

Также в ЦСКА обратили внимание на благоприятную для футбола атмосферу на стадионе «ВЭБ Арена» до, во время и после матча.

«Представители УЕФА, равно как и официальные лица лондонского “Арсенала”, остались довольны и превосходной организацией матча, и высокими мерами безопасности. Более того, болельщики “Арсенала” выражали огромную благодарность хозяевам за теплый прием и подарки, которые им вручали перед матчем», — говорится в сообщении.

Примечательно, что обстановка вокруг встречи накалялась еще задолго до игры.

Например, пресс-служба «канониров» на своем официальном сайте опубликовала памятку для болельщиков, которые запланировали поездки в Москву на гостевой матч.

«Учитывая возрастающее политическое напряжение между Великобританией и Россией, вы должны иметь в виду возможные антибританские настроения, оскорбления. Вам следует сохранять бдительность, избегать протестов и политических демонстраций, а также воздержаться от комментариев по поводу политической ситуации», — заявили в пресс-службе «Арсенала».

Вопреки опасениям, никакого проявления агрессии по отношению к гостям из Англии зафиксировано не было. Напротив — в рамках акции гостеприимства «Gentlefan. Russian warm welcome» болельщикам «Арсенала» подарили шапки-ушанки. Такому теплому — во всех смыслах — приему англичане были очень рады.

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«Отличная акция, был приятно удивлен гостеприимству россиян. Да и шапки придутся к месту, учитывая сегодняшнюю прохладную погоду. Подобные мероприятия идут на пользу отношениям между болельщиками из разных стран, благодарен за подарок», — цитирует ТАСС одного из болельщиков лондонского клуба.

Напомним, что это уже не первый случай, когда российских фанатов обвиняют в оскорблении темнокожих. Фотограф одного известного французского издания рассказал о расизме со стороны россиян во время контрольного матча между сборными России и Франции. Встреча состоялась 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург».

По словам фотокорреспондента, в адрес Поля Погба и Усмана Дембеле по ходу игры регулярно звучали расистские выкрики.

Примечательно, что сами футболисты сборной Франции были крайне удивлены подобному заявлению и сообщили, что не заметили проявления расизма в их адрес. Более того, представители французской команды отметили отличную атмосферу и организацию матча.

Ответная игра ¼ финала Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом» завершилась вничью со счетом 2:2. По сумме двух встреч — 6:3 — сильнее оказались подопечные Арсена Венгера. В полуфинале лондонскому клубу предстоит встретиться с мадридским «Атлетико».