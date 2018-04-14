ЦСКА: Возмущены клеветой фотографа Reuters, это дешёвая провокация

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«Руководство ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные болельщики клуба возмущены клеветническим заявлением фотографа агентства Reuters о якобы звучавших на матче Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал» расистских кричалках в адрес темнокожих игроков лондонской команды.

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Матч, который запомнится болельщикам ярким футболом, прошёл в отличной обстановке. Поддержка трибун была просто великолепной. Представители УЕФА, равно как и официальные лица лондонского «Арсенала», остались довольны и превосходной организацией матча, и высокими мерами безопасности. Более того, болельщики «Арсенала» выражали огромную благодарность хозяевам за тёплый приём и подарки, которые им вручали перед матчем.