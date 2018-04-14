Российский футбол на прослушке

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Недавно в редакцию «СЭ» приходил гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и сказал, что чем ближе чемпионат мира, тем меньше будут атаковать наш футбол, и нашу страну в иностранных СМИ и тем больше будут говорить об очках/голах/секундах. А с началом турнира, по мнению Сорокина, для России и вовсе «в медийном отношении наступит счастливая пора».

Было бы замечательно. Но пока нас продолжают мочить.

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27 марта, Санкт-Петербург. Россия — Франция. Фотограф AFP услышал уханья, доносящиеся с трибун в адрес Поля Погба и Муссы Дембеле.

12 апреля, Москва. ЦСКА — «Арсенал». Фотограф Reuters услышал уханья, доносящиеся с трибун в адрес Дэнни Уэлбека и Алекса Ивоби.

Оба раза о расистских проявлениях сигнализировали не участники матча, не официальные лица, а фотографы. Оригинально, правда?

Уханья в Петербурге действительно имели место — если пересмотреть игру, их можно зафиксировать на 73-й минуте, когда Погба у боковой линии обыграл Антона Миранчука и Константина Рауша. Полузащитник «МЮ», правда, никак не отреагировал. РФС же забеспокоился и организовал расследование. По моим данным, ухавшие уже идентифицированы, личности устанавливаются. За глупый поступок им грозит административное наказание.

Что касается игры в Москве, то УЕФА открыл дисциплинарное дело против ЦСКА, но совсем по другим причинам — пиротехника, бросание на поле посторонних предметов, блокирование лестниц.

Ничего хорошего, но это самые банальные нарушения, из существующих в футболе. А доказательств наличия уханий нет. Есть только показания фотографа британского информационного агентства.

Однако он все же не единственный, кто обратил внимание на выкрики, которые можно охарактеризовать, как расизм — в микст-зоне бразильский репортер Globo спросил у Витинью, слышал ли он уханья в адрес Эль-Ненни (да, не Уэлбека и Ивоби, а именно Эль-Ненни). Витинью ответил, что не слышал. Не слышали и российские журналисты. В ТВ-трансляции ничего расистского тоже обнаружить не удалось.

В общем, никто ничего не заметил. Кроме фотографа британского информационного агентства и бразильца. Конечно, УЕФА теоретически может возбудить еще одно дело в отношении ЦСКА — «по материалам СМИ». Если это произойдет, то оно наверняка будет закрыто в связи с отсутствием улик.

Но суть, впрочем, в другом.

Очевидно, что западные СМИ (простите, что звучит, как в агитке), когда находятся на российском стадионе, включают режим слухового аппарата. Особенно чутко реагирующего на что-то, из чего можно раздуть скандал — например, на уханья.

ЦСКА и другие российские клубы из еврокубков вылетели, и пока точно известно лишь об одном международном матче, который пройдет в России до ЧМ-2018, — это товарищеская игра с Турцией 5 июня.

Но, скорее всего, будут и другие — между командами-участницами чемпионата. И «прослушка» будет работать на полной мощности — любой подозрительный выкрик будет интерпретироваться, как послание из ада. Так же будет и на чемпионате мира, хоть это и «счастливая пора» — скандалы же всем интересны, правильно? Даже если высосаны из пальца или вообще придуманы.

Если мы хотим, чтобы подготовка к турниру, как и он сам, прошли без одиозных новостей, стоит быть аккуратнее, не забывать о свободе, равенстве, братстве и просто не давать поводов. А их будут искать.