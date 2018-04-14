Российский футбол на прослушке
Предпринята очередная попытка найти расизм в России — на этот раз в матче ЦСКА — «Арсенал».
Предпринята очередная попытка найти расизм в России — на этот раз в матче ЦСКА — «Арсенал».
Недавно в редакцию «СЭ» приходил гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и сказал, что чем ближе чемпионат мира, тем меньше будут атаковать наш футбол, и нашу страну в иностранных СМИ и тем больше будут говорить об очках/голах/секундах. А с началом турнира, по мнению Сорокина, для России и вовсе «в медийном отношении наступит счастливая пора».
Было бы замечательно. Но пока нас продолжают мочить.
27 марта,
12 апреля, Москва. ЦСКА — «Арсенал». Фотограф Reuters услышал уханья, доносящиеся с трибун в адрес Дэнни Уэлбека и Алекса Ивоби.
Оба раза о расистских проявлениях сигнализировали не участники матча, не официальные лица, а фотографы. Оригинально, правда?
Уханья в Петербурге действительно имели место — если пересмотреть игру, их можно зафиксировать на 73-й минуте, когда Погба у боковой линии обыграл Антона Миранчука и Константина Рауша. Полузащитник «МЮ», правда, никак не отреагировал. РФС же забеспокоился и организовал расследование. По моим данным, ухавшие уже идентифицированы, личности устанавливаются. За глупый поступок им грозит административное наказание.
Ничего хорошего, но это самые банальные нарушения, из существующих в футболе. А доказательств наличия уханий нет. Есть только показания фотографа британского информационного агентства.
Однако он все же не единственный, кто обратил внимание на выкрики, которые можно охарактеризовать, как расизм — в
В общем, никто ничего не заметил. Кроме фотографа британского информационного агентства и бразильца. Конечно, УЕФА теоретически может возбудить еще одно дело в отношении ЦСКА — «по материалам СМИ». Если это произойдет, то оно наверняка будет закрыто в связи с отсутствием улик.
Но суть, впрочем, в другом.
ЦСКА и другие российские клубы из еврокубков вылетели, и пока точно известно лишь об одном международном матче, который пройдет в России до ЧМ-2018, — это товарищеская игра с Турцией 5 июня.
Но, скорее всего, будут и другие — между
Если мы хотим, чтобы подготовка к турниру, как и он сам, прошли без одиозных новостей, стоит быть аккуратнее, не забывать о свободе, равенстве, братстве и просто не давать поводов. А их будут искать.
ИЛЬЯ АНДРЕЕВ