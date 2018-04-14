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16:04 (мск), источник: Советский спорт

«Болельщики ЦСКА против расизма»: Сообщения о расизме на матче с «Арсеналом» — абсолютная ложь

Инициативная группа «Болельщики ЦСКА против расизма» назвала ложью обвинения фанатов ЦСКА в расистских выкриках во время ответного матча ¼ финала Лиги Европы с «Арсеналом» (2:2).

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«По меньшей мере, 11 человек из нашей группы располагались во время матча на разных секторах, в том числе на фанатском, — говорится в заявлении организации в твиттере. — Мы первые, кто сообщает о расистских инцидентах в России. Но можем заверить, что эта новость является абсолютной ложью.

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Более того, мы разговаривали с несколькими английскими журналистами после матча, и ни один из них не слышал ничего оскорбительного. Кто этот фотограф Reuters? Кажется, что репортеры Daily Mirror, понимая, что им никто не верит, прячутся за более уважаемым Reuters. Отвратительные клоуны.

Эта уродливая попытка этих «журналистов», которые приехали в Москву за сенсационными репортажами о драках и крови, отомстить всем нам, английским и российским болельщикам за мирную и уважительную обстановку во время игры. Они просто не вынесли этого.

Они не написали про фанатов ЦСКА, которые обнимались с фанатами «Арсенала» перед игрой и не извинились за ужасные истории о Москве, потому что у них нет чести. Теперь они хотят положить еще один кирпич в стену ненависти, которую они строят последние месяцы.

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Напомним, сообщения о расистских выкриках на матче появилось со слов фотографа агентства Reuters, которые процитировало издание Daily Mirror.

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