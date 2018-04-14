Английская пресса обвинила фанатов ЦСКА в расизме

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец делу Скрипаля: Лондон может предложить РФ выход - экс-посол
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Протез для балерины: как девочка без ноги помогла 500 детям-инвалидам
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Ирина Шейк понежилась в море в полупрозрачном купальнике
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
11:30
Амкар
Рубин
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М
Локомотив М
Футбол. Зарубежный
14:00
Севилья
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
14:00
Мариуполь
Верес
Футбол. Зарубежный
14:30
Саутгемптон
Челси
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
Удинезе
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Анжи
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Гамбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Суонси
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер Д
Динамо К
Футбол. Зарубежный
17:15
Барселона
Валенсия
Футбол. Зарубежный
18:00
Лион
Амьен
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Дженоа
Кротоне
Футбол. Зарубежный
19:00
Кьево
Торино
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Борнмут
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Леганес
Сельта
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Генгам
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Ренн
Метц
Футбол. Зарубежный
21:45
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетик
Депортиво
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Интер
Футбол. Зарубежный
13.04
Жирона0
Бетис1
Футбол. Зарубежный
13.04
Анже1
Ницца1
Футбол. Зарубежный
13.04
Вольфсбург0
Аугсбург0
Все события
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
«Локомотив» и «Динамо» сыграют в субботу в матче РФПЛ
Английская пресса обвинила фанатов ЦСКА в расизме
Данила Козловский вышел в свет со своей девушкой
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
Генсек ООН отреагировал на ракетные удары по Сирии
Реакция Госдумы на удары США по Сирии
Фоторепортажи
14На стадионе в Калининграде прошел первый тестовый матч
10«Реал» — «Ювентус»: чисто английское убийство
09:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Английская пресса обвинила фанатов ЦСКА в расизме

Фотограф Reuters, находившийся у кромки поля на ответном матче четвертьфинала ЦСКА — «Арсенал» (2:2), рассказал, что в адрес игроков гостей были слышны «обезьяньи уханья».

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Reuters опубликовало материал о якобы имевших место проявлениях расизма во время матча в Москве. Агентство опирается на показания своего фотографа Григория Дукора. По его словам, фанаты ЦСКА ухали в адрес темнокожих игроков «Арсенала» несколько раз:

1. Когда форварды лондонцев Дэнни Уэлбек и Алекс Ивоби оказались у фанатской трибуны армейцев после того, как мяч покинул поле.

2. После гола в исполнении Уэлбека. Празднуя забитый мяч, Дэнни пробежал мимо фан-сектора ЦСКА.

3. После финального свистка. Досталось одному из запасных игроков «Арсенала», который не вышел на поле и остался в запасе. Фотограф не смог опознать игрока, однако заметил, что он тоже темнокожий.

Отметим, что на ТВ-трансляции никаких уханий или каких-либо расистских оскорблений в эти моменты не слышно.

РЕАКЦИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ СТОРОН

В ответ за запрос Reuters УЕФА пояснил, что официальными лицами матча не было зафиксировано случаев проявления расизма. Комментарии РФС и пресс-службы ЦСКА Reuters получить не смогло, а пресс-атташе «Арсенала» не стал делать заявлений для прессы.

ОТВЕТ ФАНАТОВ ЦСКА

Читайте также
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто!

Инициативная группа болельщиков ЦСКА по проблемам расизма опровергла обвинения британских журналистов в Твиттере. Фанаты отреагировали на статью издания Daily Mirror, которое распространило показания фотографа Reuters.

— По крайней мере 11 человек из нашей группы располагались в различных секторах, в том числе на фанатской трибуне, — сообщается в заявлении. — Мы первыми сообщим о любом инциденте с проявлением расизма в России, но в данном случае можем заверить, что эти новости Daily Mirror абсолютная ложь. Мы разговаривали с несколькими английскими журналистами после игры, никто не слышал оскорблений. Кто такой «фотограф Reuters»? Кажется, «репортеры» Daily Mirror знают, что никто им не доверяет, а потом прячутся за более уважаемым Reuters. Это уродливая попытка этих «журналистов», которые приехали в Москву за сенсациями о битвах и крови, отомстить всем нам, английским и российским болельщикам, за мирную и уважительную обстановку на игре. Они просто не вынесли этого. Они никогда не сообщали про фанатов ЦСКА, которые обнимали болельщиков «канониров» перед игрой. Никогда не извинялись за ужасные истории о Москве, которые публиковали, потому что у них нет чести. И теперь они хотят вставить еще один «кирпич» в стену ненависти, которую они строили несколько месяцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

НАКАЗЫВАЛИ ЛИ ЦСКА ЗА РАСИЗМ РАНЬШЕ?

Читайте также
Порядка 500 болельщиков «Арсенала» получили шапки-ушанки перед матчем с ЦСКА

Да. Осенью 2013 года УЕФА закрыл фанатский на домашнем стадионе ЦСКА («Арена Химки») в Лиге чемпионов из-за того, что армейские фанаты ухали в адрес ивуарийского полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре. В декабре 2013-го УЕФА обнаружил, что на выездом матче с чешской «Викторией» на секторе болельщиков московского клуба были баннеры с ультраправой символикой, счел это за рецидив и наказал ЦСКА проведением домашнего матча без зрителей и штрафом в размере 50 тысяч евро.

В первом же матче группового турнира Лиги чемпионов-2014/15 с «Ромой», который состоялся в Риме, на стадионе «Олимпико» фанаты ЦСКА устроили беспорядки. Также на армейской трибуне УЕФА вновь заметил нацистскую символику. В итоге оставшиеся домашние игры красно-синие провели при пустых трибунах — более того, болельщикам ЦСКА был запрещен доступ и на выездные встречи.

С тех пор фанаты армейцев больше в расизме не обвинялись.

УХАНЬЯ НА МАТЧЕ РОССИЯ — ФРАНЦИЯ

По информации французского ресурса Topmercato.com, игроки сборной Франции Поль Погба и Усман Дембеле подверглись расистским выкрикам во время товарищеского матча Россия — Франция (1:3), который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге. Тогда журналисты тоже сослались на показания фотографа — сотрудника AFP (Agence France-Presse), который работал на стадионе.

Однако, в отличие от нынешней ситуации, тогда было видеодоказательство. На трансляции уханье слышно на 73-й минуте игры. В этом моменте полузащитник «Манчестер Юнайтед» у боковой линии обыграл россиян Антона Миранчука и Константина Рауша. Француз не отреагировал на провокацию болельщиков и продолжил игровой эпизод. Не возникло претензий и у Федерации футбола Франции. Однако Российский футбольный союз (РФС) решил провести проверку.

Во время загрузки произошла ошибка.
ЦСКА 2:2
Первый тайм: 1:0
Арсенал
12.04.2018, 22:05 Зрители: 29284 плей-офф: 1/4 финала ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Арсен Венгер
Голы
39′ Федор Чалов 63
50′ Кирилл Набабкин 14
23 Дэнни Уэлбек (М. Эль-Ненни) 75′
8 Аарон Рэмси (М. Эль-Ненни) 90+2′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Кирилл Набабкин 14
Константин Кучаев 89
86′ Александр Головин 17
Ахмед Муса 7
38′ Алан Дзагоев 10
Виктор Винисиус Витинью 11
79′ Федор Чалов 63
Георгий Миланов 8
72′ Кристиян Бистрович 25
Бибрас Натхо 66
33 Петр Чех
24 Эктор Бельерин
18 Начо Монреаль
6 Лоран Косьельни (к)
20 Шкодран Мустафи
8 Аарон Рэмси
35 Мохамед Эль-Ненни
11 Месут Езил
23 Дэнни Уэлбек
10 Джек Уилшир 69′
21 Калум Чемберс
9 Александр Ляказетт 77′
17 Алекс Ивоби
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
15 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 4
2 Угловые 6
13 Фолы 7
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Боковой судья Торстен Шиффнер (Германия)
Боковой судья Марко Ахмюллер (Германия)
За воротами Даниэль Зиберт (Германия)
За воротами Саша Штегеманн (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Конфликт в ЦСКА
«Локомотив» и «Динамо» сыграют в субботу в матче РФПЛ
Два очка Проворова помогли «Филадельфии» победить «Питтсбург»
«Ак Барс» — ЦСКА: армия у стен Казани
Три игрока «Зенита» войдут в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2018
«Ахмат» выиграл, забив из офсайда. Обзор матча с «Тосно»
Еврокубки-2017/18: лучший бомбардир Кокорин, лучший клуб — ЦСКА
Новости
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь