Английская пресса обвинила фанатов ЦСКА в расизме

Reuters опубликовало материал о якобы имевших место проявлениях расизма во время матча в Москве. Агентство опирается на показания своего фотографа Григория Дукора. По его словам, фанаты ЦСКА ухали в адрес темнокожих игроков «Арсенала» несколько раз:
1. Когда форварды лондонцев Дэнни Уэлбек и Алекс Ивоби оказались у фанатской трибуны армейцев после того, как мяч покинул поле.
2. После гола в исполнении Уэлбека. Празднуя забитый мяч, Дэнни пробежал мимо фан-сектора ЦСКА.
3. После финального свистка. Досталось одному из запасных игроков «Арсенала», который не вышел на поле и остался в запасе. Фотограф не смог опознать игрока, однако заметил, что он тоже темнокожий.
Отметим, что на ТВ-трансляции никаких уханий или каких-либо расистских оскорблений в эти моменты не слышно.
РЕАКЦИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ СТОРОН
В ответ за запрос Reuters УЕФА пояснил, что официальными лицами матча не было зафиксировано случаев проявления расизма. Комментарии РФС и пресс-службы ЦСКА Reuters получить не смогло, а пресс-атташе «Арсенала» не стал делать заявлений для прессы.
Инициативная группа болельщиков ЦСКА по проблемам расизма опровергла обвинения британских журналистов в Твиттере. Фанаты отреагировали на статью издания Daily Mirror, которое распространило показания фотографа Reuters.
— По крайней мере 11 человек из нашей группы располагались в различных секторах, в том числе на фанатской трибуне, — сообщается в заявлении. — Мы первыми сообщим о любом инциденте с проявлением расизма в России, но в данном случае можем заверить, что эти новости Daily Mirror абсолютная ложь. Мы разговаривали с несколькими английскими журналистами после игры, никто не слышал оскорблений. Кто такой «фотограф Reuters»? Кажется, «репортеры» Daily Mirror знают, что никто им не доверяет, а потом прячутся за более уважаемым Reuters. Это уродливая попытка этих «журналистов», которые приехали в Москву за сенсациями о битвах и крови, отомстить всем нам, английским и российским болельщикам, за мирную и уважительную обстановку на игре. Они просто не вынесли этого. Они никогда не сообщали про фанатов ЦСКА, которые обнимали болельщиков «канониров» перед игрой. Никогда не извинялись за ужасные истории о Москве, которые публиковали, потому что у них нет чести. И теперь они хотят вставить еще один «кирпич» в стену ненависти, которую они строили несколько месяцев.
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НАКАЗЫВАЛИ ЛИ ЦСКА ЗА РАСИЗМ РАНЬШЕ?
Да. Осенью 2013 года УЕФА закрыл фанатский на домашнем стадионе ЦСКА («Арена Химки») в Лиге чемпионов из-за того, что армейские фанаты ухали в адрес ивуарийского полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре. В декабре 2013-го УЕФА обнаружил, что на выездом матче с чешской «Викторией» на секторе болельщиков московского клуба были баннеры с ультраправой символикой, счел это за рецидив и наказал ЦСКА проведением домашнего матча без зрителей и штрафом в размере 50 тысяч евро.
В первом же матче группового турнира Лиги чемпионов-2014/15 с «Ромой», который состоялся в Риме, на стадионе «Олимпико» фанаты ЦСКА устроили беспорядки. Также на армейской трибуне УЕФА вновь заметил нацистскую символику. В итоге оставшиеся домашние игры красно-синие провели при пустых трибунах — более того, болельщикам ЦСКА был запрещен доступ и на выездные встречи.
С тех пор фанаты армейцев больше в расизме не обвинялись.
УХАНЬЯ НА МАТЧЕ РОССИЯ — ФРАНЦИЯ
По информации французского ресурса Topmercato.com, игроки сборной Франции Поль Погба и Усман Дембеле подверглись расистским выкрикам во время товарищеского матча Россия — Франция (1:3), который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге. Тогда журналисты тоже сослались на показания фотографа — сотрудника AFP (Agence France-Presse), который работал на стадионе.
Однако, в отличие от нынешней ситуации, тогда было видеодоказательство. На трансляции уханье слышно на 73-й минуте игры. В этом моменте полузащитник «Манчестер Юнайтед» у боковой линии обыграл россиян Антона Миранчука и Константина Рауша. Француз не отреагировал на провокацию болельщиков и продолжил игровой эпизод. Не возникло претензий и у Федерации футбола Франции. Однако Российский футбольный союз (РФС) решил провести проверку.
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