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01:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Наполи» согласен с критикой «Ювентуса» в адрес Коллины

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис согласен с «Ювентусом», что глава судейского корпуса УЕФА Пьерлуиджи Коллина наносит ущерб итальянским клубам.

Источник: AP 2018

Глава туринцев Андреа Аньелли после ответного четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала» (3:1) отметил, что в судейской системе УЕФА необходимы изменения.

— Я поддерживаю ВАР, и не понимаю, почему система не используется в еврокубках, — цитирует Football Italia Де Лаурентиса. — Слова Аньелли о Коллине? Я с ним согласен. Я свободный человек и люблю говорить открыто. Коллина навредил клубам в предыдущие годы, выкинув нас из европейских соревнований. Я просто не понимаю, как кто-то с такой профессиональной подготовкой, как у него, может делать такое. Видимо, есть силы в ФИФА, УЕФА или еще где, которые откладывают введение ВАР. ВАР должен быть расширен, доработан и улучшен, как и все новые технологии. Для этого нужно провести честную работу.

Реал 1:3
Первый тайм: 0:2
Ювентус
11.04.2018, 21:45 Зрители: 75796 Плей-офф: 1/4 финала Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин Зидан Массимилиано Аллегри
Голы
90+8′ Криштиану Роналду 7
17 Марио Манджукич (С. Хедира) 2′
17 Марио Манджукич (Ш. Лихтштайнер) 37′
14 Блэз Матюиди 61′
Составы
Кейлор Навас 1
22′ Даниэль Карвахаль 2
81′ Марселу (к) 12
Хесус Вальехо 3
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
Франсиско Роман Иско 22
90+8′ Криштиану Роналду 7
75′ Лука Модрич 19
Матео Ковачич 23
45′ Гарет Бэйл 11
Марко Асенсио 20
45′ Каземиру 14
Лукас Васкес 17
1 Джанлуиджи Буффон (к) 90+3′
12 Алекс Сандру 67′
3 Джорджо Кьеллини
4 Мехди Бенатиа 90′
5 Миралем Пьянич 17′
6 Сами Хедира
14 Блэз Матюиди
11 Дуглас Коста 73′
17 Марио Манджукич 29′
2 Маттиа Де Шильо 17′
26 Штефан Лихтштайнер 36′
9 Гонсало Игуаин 90′
23 Войчех Щенсны
Статистика
3 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 1
19 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 6
7 Угловые 3
8 Фолы 20
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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