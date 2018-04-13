Еврокубки-2017/18: лучший бомбардир Кокорин, лучшая команда — ЦСКА

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Лучшим бомбардиром наших клубов в завершающемся сезоне оказался Александр Кокорин, до сих пор стоящий вторым в лигоевропейской табели. На счету досрочно завершившего сезона форварда «Зенита» девять голов в 13 матчах — ближайшие преследователи Эмилиано Ригони и Мануэл Фернандеш отстали на три гола.

Португалец тоже вошел в истории. Он отметился двумя хет-триками в матчах одного турнира — со «Злином» (3:0) и «Ниццей» (3:2) — и перекрыл достижение Зазы Джанашии и Александра Кержакова, которые оформляли по хет-трику в разные сезоны.

Если бы не травма, Кокорин вполне мог покуситься и на лучшие результаты в российской истории.

Те же девять голов забил в лучшем сезоне «Анжи» Самюэль Это’О, а больше — только Вагнер Лав и Павел Погребняк. Отдельно, отметим Олега Веретенникова, который в восьми играх Кубка Интертото-1996 огорчил соперников 10 раз.

ЦСКА был очень близок в десятой победе в этом евросезоне. Так много армейцы не выигрывали даже в сезоне-2004/05, завершившемся победой в Кубке УЕФА. По 10 выигранных матчей было у трех клубов — «Зенита», «Анжи» и «Рубина».

Кирилл Набабкин, впервые забивший в международном матче, записал на свой счет 82-й гол российских клубов в текущем сезоне. Никогда ранее наши команды так много не забивали — предыдущее достижение (81 гол) было установлено четыре года назад.

Аарон Рэмси, взявший на себя роль злого гения Игоря Акинфеева, одним ударом не допустил установки сразу двух рекордов — всероссийского и армейского. Валлиец в добавленное время лишил Россию 28-й еврокубковой победы в сезоне. И результат сезона-2010/11 остался непокоренным. В 1997—1998 годах наши команды выиграли 29 матчей, но 12 побед пришлись на Кубок Интертото — турнир, на рейтинг УЕФА не влияющий.