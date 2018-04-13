Результаты жеребьёвки ½ финала Лиги чемпионов сезона-2017/18

По итогам жеребьёвки в полуфинале сыграют следующие пары:



«Бавария» (Германия) — «Реал» (Испания)



«Ливерпуль» (Англия) — «Рома» (Италия)



Первые матчи полуфинала Лиги чемпионов состоятся 24 и 25 апреля. Ответные встречи запланированы на 1 и 2 мая.



Финал Лиги чемпионов пройдёт в Киеве, на стадионе «Олимпийский», 26 мая. Номинальным хозяином встречи будет победитель пары «Бавария» — «Реал».