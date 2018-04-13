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16:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Результаты жеребьёвки ½ финала Лиги чемпионов сезона-2017/18

Стали известны результаты жеребьёвки полуфинала Лиги чемпионов нынешнего сезона, которая прошла сегодня, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Источник: AFP 2018

По итогам жеребьёвки в полуфинале сыграют следующие пары:

«Бавария» (Германия) — «Реал» (Испания)

«Ливерпуль» (Англия) — «Рома» (Италия)

Первые матчи полуфинала Лиги чемпионов состоятся 24 и 25 апреля. Ответные встречи запланированы на 1 и 2 мая.

Финал Лиги чемпионов пройдёт в Киеве, на стадионе «Олимпийский», 26 мая. Номинальным хозяином встречи будет победитель пары «Бавария» — «Реал».

Лига чемпионов
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