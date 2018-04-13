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13:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьёвка полуфинальных матчей Лиги Европы.

Источник: AFP 2018

По её итогам определились пары, которые поведут борьбу за выход в финал евротурнира.

«Марсель» (Франция) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).

«Арсенал» (Англия) — «Атлетико» (Испания).

Первые матчи полуфинальной стадии Лиги Европы пройдут 26 апреля, а ответные встречи состоятся 3 мая. Финальный поединок запланирован на 26 мая — он состоится в Лионе на «Стад де Люмьер».

Хозяином финального поединка будет победитель матча «Марсель» — «Ред Булл Зальцбург».

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