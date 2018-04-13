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«Арсенал» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы
Сегодня в Ньоне состоялась жеребьёвка полуфинальных матчей Лиги Европы.
Сегодня в Ньоне состоялась жеребьёвка полуфинальных матчей Лиги Европы.
По её итогам определились пары, которые поведут борьбу за выход в финал евротурнира.
«Марсель» (Франция) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).
«Арсенал» (Англия) — «Атлетико» (Испания).
Первые матчи полуфинальной стадии Лиги Европы пройдут 26 апреля, а ответные встречи состоятся 3 мая. Финальный поединок запланирован на 26 мая — он состоится в Лионе на «Стад де Люмьер».
Хозяином финального поединка будет победитель матча «Марсель» — «Ред Булл Зальцбург».