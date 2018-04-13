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13:01 (мск), источник: Р-Спорт

Набабкин вошел в команду недели в Лиге Европы

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Кирилл Набабкин вошел в символическую команду недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей ¼ финала турнира, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

ЦСКА в четверг дома сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» со счетом 2:2. Набабкин забил второй гол своей команды, а в случае с первым забитым мячом Федор Чалов сыграл на добивании после удара головой Набабкина, который с трудом отразил вратарь лондонцев Петр Чех.

В символическую сборную недели также вошли: вратарь Руй Патрисиу («Спортинг»), защитники Хироки Сакаи («Марсель»), Лоран Косельни («Арсенал»), Себастьян Коатес («Спортинг»), полузащитники Димитри Пайет («Марсель»), Мохамед Эльнени («Арсенал»), Амаду Эдара («Зальцбург»), нападающие Флориан Товен («Марсель»), Дэнни Уэлбек («Арсенал») и Фреди Монтеро («Спортинг»).

ЦСКА 2:2
Первый тайм: 1:0
Арсенал
12.04.2018, 22:05 Зрители: 29284 плей-офф: 1/4 финала ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Арсен Венгер
Голы
39′ Федор Чалов 63
50′ Кирилл Набабкин 14
23 Дэнни Уэлбек (М. Эль-Ненни) 75′
8 Аарон Рэмси (М. Эль-Ненни) 90+2′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Кирилл Набабкин 14
Константин Кучаев 89
86′ Александр Головин 17
Ахмед Муса 7
38′ Алан Дзагоев 10
Виктор Винисиус Витинью 11
79′ Федор Чалов 63
Георгий Миланов 8
72′ Кристиян Бистрович 25
Бибрас Натхо 66
33 Петр Чех
24 Эктор Бельерин
18 Начо Монреаль
6 Лоран Косьельни (к)
20 Шкодран Мустафи
8 Аарон Рэмси
35 Мохамед Эль-Ненни
11 Месут Езил
23 Дэнни Уэлбек
10 Джек Уилшир 69′
21 Калум Чемберс
9 Александр Ляказетт 77′
17 Алекс Ивоби
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 4
2 Угловые 6
13 Фолы 7
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Боковой судья Торстен Шиффнер (Германия)
Боковой судья Марко Ахмюллер (Германия)
За воротами Даниэль Зиберт (Германия)
За воротами Саша Штегеманн (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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