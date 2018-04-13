Набабкин вошел в команду недели в Лиге Европы

ЦСКА в четверг дома сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» со счетом 2:2. Набабкин забил второй гол своей команды, а в случае с первым забитым мячом Федор Чалов сыграл на добивании после удара головой Набабкина, который с трудом отразил вратарь лондонцев Петр Чех.