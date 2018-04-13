Набабкин вошел в команду недели в Лиге Европы

ЦСКА в четверг дома сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» со счетом 2:2. Набабкин забил второй гол своей команды, а в случае с первым забитым мячом Федор Чалов сыграл на добивании после удара головой Набабкина, который с трудом отразил вратарь лондонцев Петр Чех.
В символическую сборную недели также вошли: вратарь Руй Патрисиу («Спортинг»), защитники Хироки Сакаи («Марсель»), Лоран Косельни («Арсенал»), Себастьян Коатес («Спортинг»), полузащитники Димитри Пайет («Марсель»), Мохамед Эльнени («Арсенал»), Амаду Эдара («Зальцбург»), нападающие Флориан Товен («Марсель»), Дэнни Уэлбек («Арсенал») и Фреди Монтеро («Спортинг»).