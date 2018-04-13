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01:51 (мск), источник: ТАСС

Россия провела лучший в истории сезон в таблице УЕФА и сохранила шесть квот в еврокубках

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Россия после вылета ЦСКА из Лиги Европы завершила борьбу в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сезона-2017/18. Он стал самым успешным в истории страны.

Источник: ИТАР-ТАСС

По итогам прошлого сезона Россия смогла подняться на шестое место в таблице, а в текущем не только сохранила его, но и улучшила позиции по отношению к главным конкурентам. В сезоне-2019/20, как и в сезоне-2018/19, Россия сможет выставить в еврокубках шесть клубов, а не пять, как в текущем. Чемпион и вице-чемпион России стартуют с группового этапа Лиги чемпионов, бронзовый призер — с третьего квалификационного раунда, команды, занявшие четвертое и пятое места в чемпионате, — с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, а победитель Кубка страны — с группового этапа Лиги Европы.

Пять клубов защищали честь страны в прошедшем сезоне: действующий чемпион — московский «Спартак» — стартовал с группового этапа Лиги чемпионов, вице-чемпион ЦСКА — с предпоследнего, третьего квалификационного раунда турнира, «Зенит» (третье место) и «Краснодар» (четвертое место) — с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, а победитель Кубка страны «Локомотив» — с группового этапа второго по значимости турнира Европы. Дальше всех зашел ЦСКА — четвертьфинал Лиги Европы, «Спартак», «Зенит» и «Локомотив» остановились на стадии 1/8 финала турнира, «Краснодар» не смог преодолеть четвертый квалификационный раунд Лиги Европы.

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Всего российские команды провели 52 матча — 27 побед, 9 ничьих и 16 поражений, это принесло стране 54 очка, еще 9 очков клубы получили бонусами: по 4 очка «Спартак» и ЦСКА — за выход в групповой этап Лиги чемпионов и еще одно — армейцы за выход в четвертьфинал Лиги Европы. 63 очка — шестой показатель после Англии, Испании, Италии, Франции и Германии, при этом коэффициент России за сезон (количество очков, деленное на количество стартовавших от страны клубов) — 12,600 — является четвертым после Испании, Англии и Италии. Россия заработала самый высокий в истории суммарный коэффициент (53,382) в таблице УЕФА, ранее лучшим показателем были 51,082 балла в сезоне-2015/16. Больше всех очков стране в сезоне принес ЦСКА (21), далее расположились «Зенит» (16), «Локомотив» (12), «Спартак» (11) и «Краснодар» (3).

Суммарный коэффициент России (в расчет берутся последние пять сезонов) составляет 53,382 балла, у идущей следом Португалии — 47,248 балла, располагающейся на пятой строчке Франции — 55,915 балла. Таким образом, Россия смогла улучшить позиции по отношению к прямым конкурентам — на старте сезона страна отставала от Франции на 6,133 балла и опережала Португалию на 1,210 балла. У Франции остался один представитель в еврокубках — «Марсель», который пробился в полуфинал Лиги Европы, но даже если он выиграет турнир, разница прежней не станет. Лидирует в таблице Испания (105,284), на втором месте располагается Англия (79,034), на третьем — Италия (75,916), на четвертом — Германия (71,284).

Перед стартом следующего сезона у стран будут вычтены коэффициенты, заработанные в сезоне-2013/14, и здесь Россия будет в более выгодном положении по сравнению со стартом текущего сезона: коэффициент России составит 42,966 балла, Португалии — 37,332, коэффициент Франции в лучшем случае (победы «Марселя» в оставшихся трех матчах) составит 48,548 балла.

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество команд, которые стартовали от страны в еврокубках.

Общий рейтинг страны — сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается 1 очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — 2 очка, за ничью — 1. За выход команды в групповую стадию стране начисляется 4 очка, за попадание в 1/8 финала — 5. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по 1 очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

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Локомотив М
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