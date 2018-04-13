Гончаренко: Это большое дело — расстраиваться ничьей с «Арсеналом»

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На пресс-конференции после матча ЦСКА и «Арсенала» эмоции у всех были смешанные. С одной стороны — классный результат с сильнейшей командой. Но упущенное преимущество в два мяча портило настроение. Об этом в первом же комментарии заговорил и Виктор Гончаренко.

— На протяжение 75 минут смотрелись хорошо и выигрывали по делу, пока были силы. Чуть-чуть на неделе не хватило «Ювентусу», нам не хватило больше, чем чуть-чуть. Хотели заменами поддержать темп, но только сильнее он упал. При таком графике и с таким соперником такое развитие событий естественно. Я не критикую игроков, мы провели много игр в этом сезоне. Стадион сегодня был великолепный, такую поддержку не помню даже. Спасибо всем фанатам. Этим сезоном еврокубков мы не разочарованы.

А вообще это большое дело — расстраиваться ничьей с «Арсеналом». Запоминается последнее, если бы выиграли, настроение было другим.

В этот момент в зале заиграл чей-то телефон. «Можете послушать музыку — не проблема. Не совсем уместно, правда, но ничего», — Гончаренко.

— Фёдор Чалов вышел и забил — будет ли теперь играть в основе?

— Он молодец, забил во второй игре подряд, здорово сыграл. Особенно в отсутствие Понтуса.

— Рано поменяли Дзагоева — что с ним?

— Ничего серьёзного, думаю. Будет готов к следующей игре.

— Как оцените этот сезон в еврокубках конкретно для молодёжи команды?

— Есть вещи, которые на виду: скорость игры, обращение с мячом. А есть нюансы, которые футболисты чувствуют изнутри. Как соперник вступает в отбор, как компактно действует. Это все и масса других нюансов должны оставаться в их памяти, потому что будет большим плюсом для дальнейшей карьеры.

— Как оцените игру Головина — показалось, что он играл довольно нервно в первом тайме?

— Нет, мне не показалось, что он нервничал. Он опять проделал большой объём работы в обороне и атаке.

Ему и всем нам, и соперникам, не хватало, наверное, качества газона, как на «Эмирейтс». Игрокам с техникой Озила и Головина проще играть на таком поле, как в Англии.

— Оцените игру Бистровича?

— Он хорошо смотрелся. Может, иногда рисковал в передачах, которые соперник перехватывал. Мы бросили его в пекло, он справился. Возможно, стоит использовать его более часто. То, что мы пропустили после его ухода — скорее, совпадение. Но повторюсь, что замены нашу игру сильнее не сделали.

— Когда ждать возвращения на поле Понтуса Вернблума и почему слева играл Кучаев, а не Щенников?

— Состояние Понтуса пока до конца неизвестно. Думаю, только завтра определим. Состав сегодня, на мой взгляд был оптимальный — выбрали Кучаева.

— Вылет из еврокубков делает борьбу в РФПЛ проще?

— Сейчас нам от этого точно не легче — всё равно играть матчи через два дня на третий из-за переноса тура, который был в марте.

— Мустафи в первом тайме не играл рукой в своей штрафной?

— Не вижу смысла об этом говорить, ничего не изменим. Судейство оно такое, какое есть.

Конечно, есть топ-клубы, которым помогают чуть больше. Это если «Реал» и «Ювентус» играют, судье сложнее. Но даже тогда он подсознательно может совершить ошибку в пользу домашней команды.

Когда микрофон перешел в руки корреспондента армянского телевидения, директор ЦСКА по связям с общественностью, Сергей Аксёнов уточнил: «Про Мхитаряна будете спрашивать?». Но этот вопрос армянские коллеги оставили для Арсена Венгера.

— Вы не выглядите довольным, хотя добились хорошего результата — почему?

— Мы все любим футбол за эмоции. Сегодня были эмоции полярные. Был шанс вернуться в борьбу за выход дальше. Отличное настроение. Потом пропустили первый, дальше упустили победу. Это испортило настроение.

Под конец пресс-конференции Виктор Гончаренко вновь попытался найти в зале британских журналистов: «Кроме переводчика ЦСКА кто-то на английском будет вопросы задавать?». Англичане в зале были, но предпочли промолчать.

Пресс-конференция Арсена Венгера получилась намного короче.

— Вы выглядели достаточно нервным сегодня, почему?

— Мы ещё в первом матче поняли, что ЦСКА — хорошая команда. Мы ждали сложностей, и действительно было непросто. Вы видели, что между двумя матчами была большая разница в сюжетах.

Сегодня нам было сложно вернуться в игру, но мы это сделали. Наконец, вы должны были заметить, что сейчас в Европе все команды на одном уровне, играют в открытый футбол — побеждать тяжело.

— Что вы сказали Гончаренко после игры?

— Поздравил с неплохой игрой, его команда играла здорово в обеих встречах, действовала в быстром темпе. Ещё я пожелал ему удачи в сезоне.

— Все армяне мира переживают за Генриха Мхитаряна — он сможет сыграть в финале Лиги Европы, если вы туда попадете?

— Не переживайте, уже через две недели он будет в отличных кондициях.

— С кем бы вы не хотели играть в полуфинале Лиги Европы?

— Все назовут «Атлетико», и я тоже. Это очень сложный соперник. А ещё я француз, и для меня много значит «Марсель». Против них я бы играть не хотел.

— Проведя против ЦСКА два матча, что вы скажете о Головине?