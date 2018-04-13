Гончаренко: Это большое дело — расстраиваться ничьей с «Арсеналом»
Виктор Гончаренко опять искал англичан, Арсен Венгер опять комментировал игру Головина.
Виктор Гончаренко опять искал англичан, Арсен Венгер опять комментировал игру Головина.
На
— На протяжение 75 минут смотрелись хорошо и выигрывали по делу, пока были силы.
А вообще это большое дело — расстраиваться ничьей с «Арсеналом». Запоминается последнее, если бы выиграли, настроение было другим.
В этот момент в зале заиграл
— Фёдор Чалов вышел и забил — будет ли теперь играть в основе?
— Он молодец, забил во второй игре подряд, здорово сыграл. Особенно в отсутствие Понтуса.
— Рано поменяли Дзагоева — что с ним?
— Ничего серьёзного, думаю. Будет готов к следующей игре.
— Как оцените этот сезон в еврокубках конкретно для молодёжи команды?
— Есть вещи, которые на виду: скорость игры, обращение с мячом. А есть нюансы, которые футболисты чувствуют изнутри. Как соперник вступает в отбор, как компактно действует. Это все и масса других нюансов должны оставаться в их памяти, потому что будет большим плюсом для дальнейшей карьеры.
— Как оцените игру Головина — показалось, что он играл довольно нервно в первом тайме?
— Нет, мне не показалось, что он нервничал. Он опять проделал большой объём работы в обороне и атаке.
Ему и всем нам, и соперникам, не хватало, наверное, качества газона, как на «Эмирейтс». Игрокам с техникой Озила и Головина проще играть на таком поле, как в Англии.
— Оцените игру Бистровича?
— Он хорошо смотрелся. Может, иногда рисковал в передачах, которые соперник перехватывал. Мы бросили его в пекло, он справился. Возможно, стоит использовать его более часто. То, что мы пропустили после его ухода — скорее, совпадение. Но повторюсь, что замены нашу игру сильнее не сделали.
— Когда ждать возвращения на поле Понтуса Вернблума и почему слева играл Кучаев, а не Щенников?
— Состояние Понтуса пока до конца неизвестно. Думаю, только завтра определим. Состав сегодня, на мой взгляд был оптимальный — выбрали Кучаева.
— Вылет из еврокубков делает борьбу в РФПЛ проще?
— Сейчас нам от этого точно не легче — всё равно играть матчи через два дня на третий
— Мустафи в первом тайме не играл рукой в своей штрафной?
— Не вижу смысла об этом говорить, ничего не изменим. Судейство оно такое, какое есть.
Конечно, есть
топ-клубы,которым помогают чуть больше. Это если «Реал» и «Ювентус» играют, судье сложнее. Но даже тогда он подсознательно может совершить ошибку в пользу домашней команды.
Когда микрофон перешел в руки корреспондента армянского телевидения, директор ЦСКА по связям с общественностью, Сергей Аксёнов уточнил: «Про Мхитаряна будете спрашивать?». Но этот вопрос армянские коллеги оставили для Арсена Венгера.
— Вы не выглядите довольным, хотя добились хорошего результата — почему?
— Мы все любим футбол за эмоции. Сегодня были эмоции полярные. Был шанс вернуться в борьбу за выход дальше. Отличное настроение. Потом пропустили первый, дальше упустили победу. Это испортило настроение.
Под конец
— Вы выглядели достаточно нервным сегодня, почему?
— Мы ещё в первом матче поняли, что ЦСКА — хорошая команда. Мы ждали сложностей, и действительно было непросто. Вы видели, что между двумя матчами была большая разница в сюжетах.
Сегодня нам было сложно вернуться в игру, но мы это сделали. Наконец, вы должны были заметить, что сейчас в Европе все команды на одном уровне, играют в открытый футбол — побеждать тяжело.
— Что вы сказали Гончаренко после игры?
— Поздравил с неплохой игрой, его команда играла здорово в обеих встречах, действовала в быстром темпе. Ещё я пожелал ему удачи в сезоне.
— Все армяне мира переживают за Генриха Мхитаряна — он сможет сыграть в финале Лиги Европы, если вы туда попадете?
— Не переживайте, уже через две недели он будет в отличных кондициях.
— С кем бы вы не хотели играть в полуфинале Лиги Европы?
— Все назовут «Атлетико», и я тоже. Это очень сложный соперник. А ещё я француз, и для меня много значит «Марсель». Против них я бы играть не хотел.
— Проведя против ЦСКА два матча, что вы скажете о Головине?
— Это интересный игрок, очень хороший. Сегодня он выдал отличный матч. В ЦСКА нет плохих футболистов, они все хороши. Но мы не ищем игроков в настоящий момент.
|Виктор Гончаренко
|Арсен Венгер
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|7
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Феликс Цвайер (Германия)
|Боковой судья
|Торстен Шиффнер (Германия)
|Боковой судья
|Марко Ахмюллер (Германия)
|За воротами
|Даниэль Зиберт (Германия)
|За воротами
|Саша Штегеманн (Германия)