75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто!

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ЕСТЬ РЕКОРД!

Лига чемпионов подарила ЦСКА два дня бесподобной мотивации. «Манчестер Сити» в первом тайме с «Ливерпулем», «Ювентус» вплоть до последних секунд в Мадриде и, конечно, «Рома» против «Барселоны» словно подавали армейцам примеры один краше другого и кричали в сторону Москвы: «Не отчаивайтесь, парни! Даже крупное поражение в первом матче оставляет шансы на итоговый успех!»



И не зря кричали! Но обо всем по порядку.



Антураж тоже способствовал подвигу настолько, насколько это вообще возможно. Достаточно сказать, что в четверг был установлен рекорд посещаемости стадиона красно-синих, открытого чуть менее двух лет назад! На трибунах собралось 29 284 человека. Свободной осталась лишь небольшая буферная зона рядом с гостевым сектором. Перед началом матче все зрители подняли над головами специально заготовленные плашки разных цветов и выложили бодрящий призыв: «Верим в команду!».

АРСЕНАЛЬЦЕВ МНОГО, АНГЛИЧАН — МАЛО

К слову, о гостях. Как и осенью, когда в Москве в рамках группового турнира побывали «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», английскому клубу была обеспечена шикарная поддержка. Сектор для его болельщиков был забит до отказа. Правда, опять же как и осенью, подавляющее большинство людей, пришедших на арену в красно-белой атрибутике, говорило по-русски — они представляли местный фан-клуб «канониров». А непосредственно из Англии прилетело сто человек.



Любопытно, что у входа на гостевую трибуну болельщикам «Арсенала» (не важно, коренные это были лондонцы, или «русифицированные») бесплатно раздавали шапки-ушанки в рамках акции «вежливый фанат», которую курирует РФС. На головных уборах красовалась надпись «Gentlefan. Russian warm welcome». То есть «теплый русский прием». Это не первый подобный случай. Ранее в Ростове-на-Дону поклонникам «МЮ» выдавали теплые пледы, в Краснодаре африканских студентов бесплатно пускали на матч Россия — Кот-д'Ивуар, а осенью фанатам «Ливерпуля» и «МЮ» достались майки и дождевики соответственно. Хорошая традиция. И полезная перед чемпионатом мира: пусть немногие, но хоть кто-то расскажет, что у нас уютно, а не страшно.

ПОНТУС, КАК ЖЕ ТАК…

За кого было страшно перед стартовым свистком, так это за ЦСКА. И не потому что Арсен Венгер выставил сильнейший состав во главе с Петром Чехом, так как мечтает прорваться через Лигу Европы в Лигу чемпионов. И не потому что «вечное» трио защитников Березуцкие — Игнашевич объективно и заметно уступает в скоростях Езилу, Уэлбеку, Рэмси, Уилширу, Ляказетту и так далее.



А потому что в заявке вдруг не оказалось Вернблума. Вряд ли можно оспорить тот факт, что на сегодня швед — настоящий вожак красно-синих. И его отсутствие даже в запасе стало шоком для болельщиков, ведь предыдущий матч с «Динамо» он провел до конца, причем, даже уходя в раздевалку, продолжал спорить с судьей Карасевым о принятых тем решениях. Как сообщила пресс-служба, у Вернблума что-то стряслось с ребром, и в ближайшее время он пройдет обследование.

СУПЕР ДЕБЮТ БИСТРОВИЧА

С резервами у Игоря Гончаренко не густо, это факт давно известный, и в итоге в стартовом составе нашлось место Бистровичу, хотя до этого зимний новичок из Хорватии только выходил на замены: он провел по восемь минут против «Лиона» в Москве, и против «Ахмата» в Грозном. И тут такой сумасшедший полноценный дебют — сразу против «Арсенала»! В таких случаях люди обычно либо перегорают, либо выдают лучший футбол в своей жизни.

Сравнивать особо не с чем, но по игре сложилось впечатление, что Бистрович выбрал второй вариант. И это здорово. Во втором тайме, когда балканец уступал место на поле Натхо, трибуны проводили его бурными аплодисментами.



Как и ожидалось, быстро сошел на нет конфликт Гончаренко и Мусы: нигериец также вышел играть в атаке с первых минут в паре с Чаловым.



«Арсенал» не мог в свою очередь рассчитывать на травмированных Джаку и Мхитаряна. Но подбор исполнителей у лондонцев вроде бы позволяет безболезненно переносить такие потери. Вроде бы…

УБАЮКАЛИ

То ли «Арсенал» все-таки заранее уверовал в легкую победу, то ли Венгер избрал слишком уж осторожную тактику, но с первых минут стало ясно, что гости не очень-то собираются массированно атаковать. Мяч армейцам надолго не отдавали, порой откровенно пижонили, но при этом не создавали остроты у ворот Акинфеева, и позволяли москвичам достаточно резво отвечать. Выделялся, например, Набабкин, подключавшийся чуть ли не к каждой атаке.



Самый известный в Англии футболист ЦСКА наравне с забившим в Лондоне шикарный гол со штрафного Головиным — это Дзагоев. На исходе получаса с ним в очередной раз случилась неприятность, хавбек попросил замену. И тут «канониры», видимо, расслабились окончательно. Спустя минуту после ухода Дзагоева, Кучаев классно подал с фланга, Набабкин (!) выиграл верховую борьбу у Монреаля, Чех справился, но первым на добивании оказался Чалов.



На кураже красно-синие могли забить до перерыва еще, проводили один острый выпад за другим. Бистрович едва не попал в верхний угол, затем перспективно выдавал пас Мусе, но тот споткнулся. Затем опасно пробил чуть мимо нижнего угла Набабкин.

ОШАРАШИЛИ

Не получилось удвоить счет до перерыва, зато вышло сразу после. Набабкин провел шикарный матч и заслужил этот мяч. Снова армейцам удалось отличиться на добивании — на этот раз Чех отразил дальний удар Головина. Мы привыкли ругать за проигрыш позиции в еврокубковых матчах защиту ЦСКА, но в этом матче главную порцию критики заслужила оборона «Арсенала».



2:0, и теперь армейцам оставалось забить всего один мяч, чтобы как под копирку повторить геройство «Ромы» и, возможно, отправить наконец Венгера в отставку — думается, такой позор, да еще и в России, мог бы стать последней каплей.



Шансы у ЦСКА были. Чех спас после красивого удара Головина со штрафного — не дал Саше повторить лондонский шедевр. Удалось организовать еще несколько потенциально опасных подходов. Но…

ПРОПУСТИЛИ

Все-таки чуда не случилось. В самый критический момент «Арсенал» отодвинул игру от своих ворот, Венгер на опыте сбил темп армейских атак заменой и перестроением — вышел Чермберс, дополнительный центральный защитник.



И в итоге вместо третьего гола ЦСКА пропустил сам. А потом еще раз. Оба раза Уэлбек и Рэмси выскакивали на Акинфеева по центру и элегантно пускали мяч мимо вратаря.



Жаль, дожать старину Венгера не получилось. Но все равно спасибо, ЦСКА, это было круто! Покидая стадион, поймал себя на странном чувстве: вроде бы армейцы упустили победу, а ощущение, что точка в выступлении российских клубов на евро арене в этом сезоне была поставлена позитивная и обнадеживающая.