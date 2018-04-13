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00:35 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА заработал не менее €19,45 млн за выступление в еврокубках сезона-2017/18

ТАСС, 13 апреля. Московский ЦСКА заработал не менее €19,45 млн за участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы текущего сезона. Это лучший показатель среди российских клубов.

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг ЦСКА сыграл вничью с английским «Арсеналом» (2:2) в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы (первая встреча завершилась победой лондонцев со счетом 4:1) и последним из российских клубов завершил выступление в еврокубках в сезоне-2017/18.

ЦСКА получит €12,7 млн за участие в групповом этапе Лиги чемпионов и €4,5 млн — за три победы. Также армейцы заработали €500 тыс. за выход в 1/16 финала Лиги Европы, €750 тыс. — за выход в 1/8 финала турнира и €1 млн — за выход в четвертьфинал.

Московский «Спартак» заработал не менее €16,95 млн: €12,7 млн за участие в групповом этапе Лиги чемпионов, €1,5 млн — за одну победу, €1,5 млн — за три ничьи, €500 тыс. — за участие в 1/16 финала Лиги Европы и €750 тыс. — за участие в 1/8 финала. «Зениту» Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заплатит минимум €6,37 млн: €2,6 млн за участие в групповом этапе Лиги Европы, €1,8 млн — за пять побед, €120 тыс. — за ничью, €600 тыс. — за первое место в группе, €500 тыс. — за участие в 1/16 финала Лиги Европы и €750 тыс. — за участие в 1/8 финала. Доход «Локомотива» составит не менее €5,77 млн: €2,6 млн за участие в групповом этапе Лиги Европы, €1,08 млн — за три победы, €240 тыс. — за две ничьи, €600 тыс. — за первое место в группе, €500 тыс. — за участие в 1/16 финала Лиги Европы и €750 тыс. — за участие в 1/8 финала.

«Краснодар», который завершил борьбу в четвертом раунде квалификации Лиги Европы, заработал €235 тыс. за выступление в третьем квалификационном раунде Лиги Европы и €245 тыс. — за участие в раунде плей-офф турнира.

Помимо этого, российским клубам полагаются выплаты из рыночного пула, в Лиге чемпионов его размер составляет €507 млн, а в Лиге Европы — €160 млн. Эти суммы будут распределены согласно удельному весу каждого конкретного телевизионного рынка, представленного участниками Лиги чемпионов и Лиги Европы (и там, и там — начиная с группового этапа), а затем разбиты между клубами, представляющими соответствующие национальные ассоциации.

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