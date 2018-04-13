Определились все участники полуфинала Лиги Европы по футболу

В составе «Марселя» отличились Буна Сарр (9-я минута), Флориан Товен (38), Димитри Пайет (60), Хироки Сакаи (90), еще один гол в свои ворота забил Штефан Ильзанкер (6), у «Лейпцига» голами отметились Брума (2) и Жан-Кевин Огюстен (55). Первый матч, который прошел в Германии, завершился победой «Лейпцига» со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей в следующий раунд Лиги Европы вышел «Марсель».

В других ответных матчах четвертьфинала австрийский «Ред Булл Зальцбург» дома победил итальянский «Лацио» со счетом 4:1 (первый матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Лацио»), а португальский «Спортинг» на своем поле был сильнее испанского «Атлетико» — 1:0 (в первой игре «Атлетико» одержал победу со счетом 2:0).