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00:08 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» и вылетел из Лиги Европы

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:2 сыграл вничью с английским «Арсеналом» в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы по футболу и вылетел из турнира. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена».

Источник: РИА "Новости"

В составе ЦСКА голы забили Федор Чалов (39-я минута), Кирилл Набабкин (50), у «Арсенала» отличились Дэнни Уэлбек (75) и Аарон Рэмзи (90). На 37-й минуте полузащитник хозяев Алан Дзагоев получил травму и был вынужден покинуть поле, вместо него на замену вышел бразильский форвард Витиньо. На игре присутствовало 29 284 зрителя, что стало новым рекордом посещаемости стадиона.

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Первая игра, которая прошла в Лондоне, завершилась победой «Арсенала» со счетом 4:1. По сумме двух встреч в следующий раунд Лиги Европы вышел английский клуб.

Матч из-за травмы ребра пропустил шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум. ЦСКА не выиграл ни одного из семи последних матчей с английскими командами на своем поле, всего армейцы провели 21 игру против клубов из Англии в еврокубках, одержав три победы при 12 поражениях, еще шесть матчей закончились вничью. Для «Арсенала» эта ничья стала первой за восемь матчей в Лиге Европы.

Соперник «Арсенала» по полуфиналу Лиги Европы определится в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу в швейцарском Ньоне.

ЦСКА 2:2
Первый тайм: 1:0
Арсенал
12.04.2018, 22:05 Зрители: 29284 плей-офф: 1/4 финала ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Арсен Венгер
Голы
39′ Федор Чалов 63
50′ Кирилл Набабкин 14
23 Дэнни Уэлбек (М. Эль-Ненни) 75′
8 Аарон Рэмси (М. Эль-Ненни) 90+2′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Кирилл Набабкин 14
Константин Кучаев 89
86′ Александр Головин 17
Ахмед Муса 7
38′ Алан Дзагоев 10
Виктор Винисиус Витинью 11
79′ Федор Чалов 63
Георгий Миланов 8
72′ Кристиян Бистрович 25
Бибрас Натхо 66
33 Петр Чех
24 Эктор Бельерин
18 Начо Монреаль
6 Лоран Косьельни (к)
20 Шкодран Мустафи
8 Аарон Рэмси
35 Мохамед Эль-Ненни
11 Месут Езил
23 Дэнни Уэлбек
10 Джек Уилшир 69′
21 Калум Чемберс
9 Александр Ляказетт 77′
17 Алекс Ивоби
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 4
2 Угловые 6
13 Фолы 7
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Боковой судья Торстен Шиффнер (Германия)
Боковой судья Марко Ахмюллер (Германия)
За воротами Даниэль Зиберт (Германия)
За воротами Саша Штегеманн (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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