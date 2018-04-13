ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» и вылетел из Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

В составе ЦСКА голы забили Федор Чалов (39-я минута), Кирилл Набабкин (50), у «Арсенала» отличились Дэнни Уэлбек (75) и Аарон Рэмзи (90). На 37-й минуте полузащитник хозяев Алан Дзагоев получил травму и был вынужден покинуть поле, вместо него на замену вышел бразильский форвард Витиньо. На игре присутствовало 29 284 зрителя, что стало новым рекордом посещаемости стадиона.

Первая игра, которая прошла в Лондоне, завершилась победой «Арсенала» со счетом 4:1. По сумме двух встреч в следующий раунд Лиги Европы вышел английский клуб.

Матч из-за травмы ребра пропустил шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум. ЦСКА не выиграл ни одного из семи последних матчей с английскими командами на своем поле, всего армейцы провели 21 игру против клубов из Англии в еврокубках, одержав три победы при 12 поражениях, еще шесть матчей закончились вничью. Для «Арсенала» эта ничья стала первой за восемь матчей в Лиге Европы.