Бывший вратарь «Ювентуса»: На месте Буффона я бы ударил арбитра

«Реал» в среду в самой концовке вырвал у «Юве» путевку в полуфинал, забив гол с одиннадцатиметровой отметки в добавленное ко второму тайму время. Майкл Оливер назначил пенальти в ворота «Ювентуса» за фол Мехди Бенатии на Лукасе Васкесе, на что Буффон отреагировал крайне эмоционально. За такое поведение арбитр дал голкиперу туринцев прямую красную карточку. Таккони заявил, что он бы в данном эпизоде отреагировал еще острее, чем Буффон.