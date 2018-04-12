Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал»
Что будет, если «закончились права»
Московских восьмиклассников проверят на наркотики
В России нашли самый дорогой дом
Художница превращает кукол Барби в знаменитостей
Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Марсель4
РБ Лейпциг2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ЦСКА2
Арсенал1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Спортинг1
Атлетико0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Зальцбург4
Лацио1
Футбол. Премьер-лига
13.04
Ахмат
Тосно
Футбол. Зарубежный
13.04
Вольфсбург
Аугсбург
Все события
Шаманов отреагировал на заявление Трампа
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Министр спорта рассказал о судьбе Знарка после ухода из сборной
Марио Фернандес получил возможность выступать за сборную Россию
Анжелика Варум опубликовала «дерзкий» снимок дочери в соцсети
Захарова, Барановская и Лядова посетили модный показ в Москве
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Что станет с ипотекой после введения санкций
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8«Рома» и «Ливерпуль» стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов
11«Ливерпуль» и «Барселона» разгромили соперников в Лиге чемпионов
23:26 (мск), источник: Р-Спорт

Бывший вратарь «Ювентуса»: На месте Буффона я бы ударил арбитра

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Бывший вратарь туринского «Ювентуса» Стефано Таккони заявил, что, будь он на месте Джанлуиджи Буффона, ударил бы арбитра матча итальянского клуба против мадридского «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов британца Майкла Оливера.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«Реал» в среду в самой концовке вырвал у «Юве» путевку в полуфинал, забив гол с одиннадцатиметровой отметки в добавленное ко второму тайму время. Майкл Оливер назначил пенальти в ворота «Ювентуса» за фол Мехди Бенатии на Лукасе Васкесе, на что Буффон отреагировал крайне эмоционально. За такое поведение арбитр дал голкиперу туринцев прямую красную карточку. Таккони заявил, что он бы в данном эпизоде отреагировал еще острее, чем Буффон.

На месте Буффона, если бы я знал, что завершу карьеру, дал бы арбитру в лицо. Таким бы было окончание великолепной карьеры.

Экс-голкипер «Юве» отметил, что такие пенальти не стоило давать на 95-й минуте матча. «Все психологически напряжены, нельзя было усугублять», — сказал он.

Ранее сообщалось, что нынешний сезон, вероятно, будет последним в карьере Буффона. Высока вероятность, что матч с «Реалом» был заключительным для голкипера в Лиге чемпионов.

Реал 1:3
Первый тайм: 0:2
Ювентус
11.04.2018, 21:45 Зрители: 75796 Плей-офф: 1/4 финала Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин Зидан Массимилиано Аллегри
Голы
90+8′ Криштиану Роналду 7
17 Марио Манджукич (С. Хедира) 2′
17 Марио Манджукич (Ш. Лихтштайнер) 37′
14 Блэз Матюиди 61′
Составы
Кейлор Навас 1
22′ Даниэль Карвахаль 2
81′ Марселу (к) 12
Хесус Вальехо 3
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
Франсиско Роман Иско 22
90+8′ Криштиану Роналду 7
75′ Лука Модрич 19
Матео Ковачич 23
45′ Гарет Бэйл 11
Марко Асенсио 20
45′ Каземиру 14
Лукас Васкес 17
1 Джанлуиджи Буффон (к) 90+3′
12 Алекс Сандру 67′
3 Джорджо Кьеллини
4 Мехди Бенатиа 90′
5 Миралем Пьянич 17′
6 Сами Хедира
14 Блэз Матюиди
11 Дуглас Коста 73′
17 Марио Манджукич 29′
2 Маттиа Де Шильо 17′
26 Штефан Лихтштайнер 36′
9 Гонсало Игуаин 90′
23 Войчех Щенсны
Статистика
3 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 1
19 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 6
7 Угловые 3
8 Фолы 20
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Записки сумасшедшего: Родченков дошел до российского биатлона
Костанца Караччиоло, покорившая главного бабника итальянского футбола
Министр спорта рассказал о судьбе Знарка после ухода из сборной
Марио Фернандес получил возможность выступать за сборную Россию
Драчев: Российскому биатлону надо готовиться к худшему
Финал Всемирной суперсерии бокса Гассиев — Усик перенесен
Рамос нарушил регламент и может пропустить первый полуфинал ЛЧ
Чалов, Кучаев и Бистрович выйдут в старте ЦСКА в ответном матче ЛЕ с «Арсеналом»
WADA отказалось комментировать скандал вокруг Союза биатлонистов
Новости
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Хлои Кардашян впервые стала мамой Отец ребенка — баскетболист Тристан Томпсон.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь