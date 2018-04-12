Бывший вратарь «Ювентуса»: На месте Буффона я бы ударил арбитра

«Реал» в среду в самой концовке вырвал у «Юве» путевку в полуфинал, забив гол с одиннадцатиметровой отметки в добавленное ко второму тайму время. Майкл Оливер назначил пенальти в ворота «Ювентуса» за фол Мехди Бенатии на Лукасе Васкесе, на что Буффон отреагировал крайне эмоционально. За такое поведение арбитр дал голкиперу туринцев прямую красную карточку. Таккони заявил, что он бы в данном эпизоде отреагировал еще острее, чем Буффон.
На месте Буффона, если бы я знал, что завершу карьеру, дал бы арбитру в лицо. Таким бы было окончание великолепной карьеры.
Экс-голкипер «Юве» отметил, что такие пенальти не стоило давать на 95-й минуте матча. «Все психологически напряжены, нельзя было усугублять», — сказал он.
Ранее сообщалось, что нынешний сезон, вероятно, будет последним в карьере Буффона. Высока вероятность, что матч с «Реалом» был заключительным для голкипера в Лиге чемпионов.