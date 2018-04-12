Порядка 500 болельщиков «Арсенала» получили шапки-ушанки перед матчем с ЦСКА
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Болельщики и воспитанники детской футбольной школы ЦСКА вручили около 500
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Болельщики и воспитанники детской футбольной школы ЦСКА вручили около 500
Акция прошла в четверг на стадионе «ВЭБ-Арена» перед встречей между ЦСКА и «Арсеналом».
В первом матче «Арсенал» победил ЦСКА со счетом 4:1, матч состоялся в Лондоне 5 апреля.
Об акции
Акцию «Gentlefan» запустили в феврале 2017 года болельщики «Ростова» перед матчем Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Несколько сотен британских любителей футбола накануне встречи получили пледы, чтобы не замерзнуть на трибунах стадиона «Олимп-2».
Акция была продолжена в марте 2017 года, когда билеты на товарищескую игру сборных России и Кот-д’Ивуара в Краснодаре получили около 200 студентов из Африки, проходящих обучение в краснодарских вузах. Они были встречены краснодарскими любителями футбола и бывшим полузащитником сборной России, инспектором Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом Алексеем Смертиным. Гостей напоили чаем из огромного самовара.
Позже в марте сочинские болельщики продолжили традицию и радушно встретили бельгийских любителей футбола перед товарищеской игрой сборных России и Бельгии. 30 бельгийских болельщиков, которые прибыли в Россию, встретили девушки в костюмах ангелов и подарили каждому подушку в виде облака с надписью «Gentlefan. Russian warm welcome».
В июне прошлого года в рамках аналогичной акции памятные сувениры и подарки получили в Москве болельщики сборной Чили перед товарищеским матчем с командой России.
Затем акция прошла в Москве перед матчами Лиги чемпионов «Спартак» — «Ливерпуль» (1:1, 26 сентября) и ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» (1:4, 27 сентября). В первом случае английские болельщики получили памятные майки, а фанатам «Манчестер Юнайтед» подарили дождевики.