Форвард "Реала" Криштиану Роналду после матча с "Ювентусом" (1:3) сказал утешительные слова вратарю Джанлуиджи Буффону и обнял его.
Чалов, Кучаев и Бистрович выйдут в старте ЦСКА в ответном матче ЛЕ с «Арсеналом»
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Нападающий Федор Чалов, полузащитники Константин Кучаев и Кристиян Бистрович выйдут в стартовом составе футбольного клуба ЦСКА в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом», сообщается в официальном микроблоге московской команды в Twitter.