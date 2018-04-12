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21:34 (мск), источник: Р-Спорт

Чалов, Кучаев и Бистрович выйдут в старте ЦСКА в ответном матче ЛЕ с «Арсеналом»

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Нападающий Федор Чалов, полузащитники Константин Кучаев и Кристиян Бистрович выйдут в стартовом составе футбольного клуба ЦСКА в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом», сообщается в официальном микроблоге московской команды в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

Ответная встреча пройдет в четверг в Москве и начнется в 22:05 мск. Первый матч команд состоялся 5 апреля в Лондоне и завершился победой «Арсенала» со счетом 4:1.

Полностью состав ЦСКА: Игорь Акинфеев (вратарь), Кирилл Набабкин, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Александр Головин, Алан Дзагоев, Федор Чалов, Ахмед Муса.

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