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Таксист взял 10 тысяч рублей с двух болельщиков «Арсенала» в Москве
Два фана «Арсенала» оказались в неприятной ситуации, об этом в твиттере написала корреспондент BBC в Москве Сара Рэйнсфорд.
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Два фана «Арсенала» оказались в неприятной ситуации, об этом в твиттере написала корреспондент BBC в Москве Сара Рэйнсфорд.
«Омг. Снова в 90-е? Два друга прилетели в Москву на завтрашний матч “Арсенала”. Взяли желтое такси около Лубянки и поехали на Пятницкую. Водитель запросил 10 тысяч рублей и закрыл двери, когда они не согласились с такой ценой. Он не дал сфотографировать свою лицензию. Под угрозами они вынуждены были заплатить, чтобы выйти из машины», — сообщила Рэйнсфорд.