Таксист взял 10 тысяч рублей с двух болельщиков «Арсенала» в Москве

«Омг. Снова в 90-е? Два друга прилетели в Москву на завтрашний матч “Арсенала”. Взяли желтое такси около Лубянки и поехали на Пятницкую. Водитель запросил 10 тысяч рублей и закрыл двери, когда они не согласились с такой ценой. Он не дал сфотографировать свою лицензию. Под угрозами они вынуждены были заплатить, чтобы выйти из машины», — сообщила Рэйнсфорд.