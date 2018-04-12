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17:33 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Таксист взял 10 тысяч рублей с двух болельщиков «Арсенала» в Москве

Два фана «Арсенала» оказались в неприятной ситуации, об этом в твиттере написала корреспондент BBC в Москве Сара Рэйнсфорд.

Источник: AP 2018

«Омг. Снова в 90-е? Два друга прилетели в Москву на завтрашний матч “Арсенала”. Взяли желтое такси около Лубянки и поехали на Пятницкую. Водитель запросил 10 тысяч рублей и закрыл двери, когда они не согласились с такой ценой. Он не дал сфотографировать свою лицензию. Под угрозами они вынуждены были заплатить, чтобы выйти из машины», — сообщила Рэйнсфорд.

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