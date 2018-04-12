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12:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Рамос нарушил регламент УЕФА и может пропустить первый матч полуфинала ЛЧ

УЕФА может продлить дисквалификацию защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса на ещё один матч, сообщает AS.

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Футболист нарушил регламент, когда спустился в подтрибунное помещение, чтобы досмотреть последние минуты ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом». Согласно правилам, испанец имел право наблюдать за игрой только с трибун. Рамосу грозит дисквалификация на один матч — таким образом, игрок может пропустить первую встречу в полуфинале турнира.

По итогам противостояния с «Ювентусом» «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Своего соперника в следующей стадии турнира «сливочные» узнают завтра, 13 апреля, после жеребьёвки.

Реал 1:3
Первый тайм: 0:2
Ювентус
11.04.2018, 21:45 Зрители: 75796 Плей-офф: 1/4 финала Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин Зидан Массимилиано Аллегри
Голы
90+8′ Криштиану Роналду 7
17 Марио Манджукич (С. Хедира) 2′
17 Марио Манджукич (Ш. Лихтштайнер) 37′
14 Блэз Матюиди 61′
Составы
Кейлор Навас 1
22′ Даниэль Карвахаль 2
81′ Марселу (к) 12
Хесус Вальехо 3
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
Франсиско Роман Иско 22
90+8′ Криштиану Роналду 7
75′ Лука Модрич 19
Матео Ковачич 23
45′ Гарет Бэйл 11
Марко Асенсио 20
45′ Каземиру 14
Лукас Васкес 17
1 Джанлуиджи Буффон (к) 90+3′
12 Алекс Сандру 67′
3 Джорджо Кьеллини
4 Мехди Бенатиа 90′
5 Миралем Пьянич 17′
6 Сами Хедира
14 Блэз Матюиди
11 Дуглас Коста 73′
17 Марио Манджукич 29′
2 Маттиа Де Шильо 17′
26 Штефан Лихтштайнер 36′
9 Гонсало Игуаин 90′
23 Войчех Щенсны
Статистика
3 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 1
19 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 6
7 Угловые 3
8 Фолы 20
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
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