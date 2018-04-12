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Рамос нарушил регламент УЕФА и может пропустить первый матч полуфинала ЛЧ
УЕФА может продлить дисквалификацию защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса на ещё один матч, сообщает AS.
УЕФА может продлить дисквалификацию защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса на ещё один матч, сообщает AS.
Футболист нарушил регламент, когда спустился в подтрибунное помещение, чтобы досмотреть последние минуты ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом». Согласно правилам, испанец имел право наблюдать за игрой только с трибун. Рамосу грозит дисквалификация на один матч — таким образом, игрок может пропустить первую встречу в полуфинале турнира.
По итогам противостояния с «Ювентусом» «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Своего соперника в следующей стадии турнира «сливочные» узнают завтра, 13 апреля, после жеребьёвки.
|Зинедин Зидан
|Массимилиано Аллегри
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|3
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|1
|19
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|6
|7
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|20
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)