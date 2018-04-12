Рамос нарушил регламент УЕФА и может пропустить первый матч полуфинала ЛЧ

Футболист нарушил регламент, когда спустился в подтрибунное помещение, чтобы досмотреть последние минуты ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом». Согласно правилам, испанец имел право наблюдать за игрой только с трибун. Рамосу грозит дисквалификация на один матч — таким образом, игрок может пропустить первую встречу в полуфинале турнира.



По итогам противостояния с «Ювентусом» «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Своего соперника в следующей стадии турнира «сливочные» узнают завтра, 13 апреля, после жеребьёвки.