Около 2 тыс. человек обеспечат безопасность на матче Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом»

Первая четвертьфинальная встреча команд состоялась в Лондоне и завершилась поражением московского клуба со счетом 1:4.

«12 апреля 2018 года, в Москве на стадионе “ВЭБ-Арена” состоится матч четвертьфинала Лиги Европы между командами ЦСКА и “Арсенал”. Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионе и прилегающей к нему территории задействуют наряд численностью более 2 тысяч человек», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что в обеспечении порядка будут задействованы около 1,5 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии, порядка 700 работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб, также им будут помогать около 200 народных дружинников.

В пресс-службе рассказали, что для обеспечения безопасности к работе будут привлечены кинологи со служебными собаками, которые заранее обследуют стадион и прилегающую территорию.