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10:53 (мск), источник: ТАСС

Около 2 тыс. человек обеспечат безопасность на матче Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом»

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Более двух тыс. сотрудников служб безопасности обеспечат общественный порядок на ответном четвертьфинальном матче футбольной Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским «Арсеналом», который пройдет 12 апреля в Москве. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Первая четвертьфинальная встреча команд состоялась в Лондоне и завершилась поражением московского клуба со счетом 1:4.

«12 апреля 2018 года, в Москве на стадионе “ВЭБ-Арена” состоится матч четвертьфинала Лиги Европы между командами ЦСКА и “Арсенал”. Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионе и прилегающей к нему территории задействуют наряд численностью более 2 тысяч человек», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что в обеспечении порядка будут задействованы около 1,5 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии, порядка 700 работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб, также им будут помогать около 200 народных дружинников.

В пресс-службе рассказали, что для обеспечения безопасности к работе будут привлечены кинологи со служебными собаками, которые заранее обследуют стадион и прилегающую территорию.

На футбольных матчах текущего сезона Лиги Европы ЦСКА — «Црвена Звезда» и «Локомотив» — «Ницца», которые прошли в Москве 21 и 22 февраля соответственно, безопасность обеспечивали 3,7 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии.

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