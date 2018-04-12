«Реал» выбил из Лиги чемпионов «Ювентус» благодаря голу с пенальти

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«Реал Мадрид» (Испания) — «Ювентус» (Италия) — 1:3 (первый матч — 3:0)

В камбэк «Ювентуса» после домашних 0:3 от обладателей Кубка чемпионов двух последних розыгрышей никто особенно не верил, даже несмотря на сотворенное накануне «Ромой» чудо в другом итальяно-испанском противостоянии с «Барселоной».

Зато верили сами футболисты «Юве», начавшие с гола Марио Манджукича на второй минуте, сумевшие провести второй мяч усилиями того же хорвата до перерыва, а после ошибки голкипера «Реала» Кейлора Наваса восстановившие паритет в противостоянии во втором тайме.

Сказка «старой синьоры» жила до третьей минуты добавленного времени, когда английский арбитр Майкл Оливер указал на точку в штрафной туринцев после контакта Медхи Бенатия с получившим скидку от Криштиану Роналду в центре вратарской Лукасом Васкесом.

Защитник гостей налетел со спины и руками подтолкнул испанца, но при этом смог добраться до мяча ногой, а потому назначение одиннадцатиметрового вызвала бурные протесты футболистов «Ювентуса».

Ярче всех протестовал голкипер команды Джанлуиджи Буффон, за что Оливер бесстрастно показал ему прямую красную карточку.

Вышедший на поле вместо Гонсало Игуаина Войцех Щченсны угадал направление удара Роналду, но достать выстрел в девятку было просто невозможно, и «Реал» прошел в полуфинал главного клубного турнира Европы в восьмой раз подряд.

«Я рад. Мы заслужили общую победу. Сегодня мы создали много моментов, но мяч не хотел идти в ворота, пришлось попотеть, — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

— Мы не планировали пропускать быстрый гол. Он дал «Юве» надежду. Они поверили в себя, заиграли. У нас же игра не ладилась. Мы создавали моменты, но в целом играли недостаточно хорошо. У нас не получалось играть в тот футбол, в который мы хотели играть. Но мы заслужили победу по сумме двух матчей. Она нас устраивает.

Мне надо было что-то менять в перерыве. У меня не было претензий к Бэйлу и Каземиро. Просто мне надо было что-то поменять, и я выбрал их. Это помогло. Мы прибавили, заиграли интенсивнее, с большей энергией. Зинедин Зидан

«Юве» здорово играл в первом матче и, наверное, наиграл на гол. Сегодня то же самое можно было сказать о нас. Они забили быстрый мяч, как мы в Турине. Это футбол. Здесь все может случиться.

Высокий прессинг «Юве» доставил нам проблемы. Они превосходно играли. Тактический план Аллегри прекрасно работал, но я ни на секунду не сомневался в том, что мы пройдем дальше. Мы могли забить, но недостаточно хорошо реализовывали моменты. Тем не менее мы не переставали верить, что забьем, ведь у нас превосходные игроки.

Ответил наставник «королевского клуба» и на вопрос про решивший исход противостояния одиннадцатиметровый.

«Я не видел этот эпизод, но мне сказали, что 11-метровый был. Судья назначил, решение уже не изменить. Думаю, пенальти был. Мы вышли в полуфинал, и я бы предпочел говорить об игре», — отрезал Зизу.

Главный тренер «Ювентуса» Массимиллиано Аллегри старался быть в разговоре с прессой рассудительным, хотя было видно, что-то, как закончилось противостояние, нанесло по нему удар.

«Я не хочу судить решение арбитра. Мне жаль парней, которые хорошо выглядели 60 минут в Турине и не забили тогда те мячи, которые забили сегодня.

Пенальти в сегодняшнем матче, по сути, обратная ситуация той, которая была с Куадрадо в первом матче. Я тогда уже сказал, что этот эпизод решит исход противостояния. Массимиллиано Аллегри

Мы заслуживали как минимум перейти в дополнительное время, так как у нас оставалось еще две замены, которые могли бы придать важный импульс в дополнительные полчаса с учетом усталости «Реала», — заявил Аллегри.

«Мы должны быстро оправиться от этого поражения, потому что нам еще предстоит играть за титулы в этом сезоне. Жаль, что так получилось. Мы доказали, что результат в Турине был несправедливым, но, к сожалению, этого не хватило, — рассудительно добавил Массимиллиано.

— «Юве» провел отличный матч, и я хочу поздравить своих ребят. Первая игра тоже не была плохой. Просто мы пропустили быстрый мяч, а затем Роналду сотворил шедевр. Сегодня ребята смогли отыграться.

Куда менее сдержанными в своих комментариях были футболисты туринского клуба, буквально бушевавшие после окончания встречи.

«Кто-то удивлен? В прошлом году “Бавария” прошла через это, теперь мы», — возмущался опытный защитник «Юве» Джорджио Кьеллини.

«Я опередил Васкеса сбоку и сыграл в мяч. Видно же, как мяч отскочил от моей ноги и изменил направление. А Васкес просто упал, в этой ситуации ему больше ничего не оставалось делать, — цитирует Mediaset Premium Медхи Бенатия.

— Такой пенальти — это абсурд. Мы стали жертвами ситуации, но очень гордимся тем, что сделали сегодня.

Удаление Буффона? Судья должен объясниться. Если капитан не вправе разговаривать с судьей после назначения 11-метрового, тогда кто вправе?.

Что касается разговор, то, как сообщает пресса, Буффон сказал арбитру сразу после назначения пенальти следующее:

«Сколько тебе заплатили, мадридский щенок?».

Судите сами, заслуживали ли эти слова удаления, или же арбитру надо было проявить такт и суметь «не услышать» лишнего, чтобы дать Джанлуиджи шанс спасти свою команду.

После окончания встречи великий 40-летний голкипер, отразивший пять ударов в этом матче (в последних восьми играх Лиги чемпионов на его счету было восемь сейвов) и завершающий карьеру, так и не выиграв «ушастый кубок», продолжил бушевать.

«Это и на 10 процентов не пенальти. Я знаю, что арбитр видел, момент был неясный. Сомнительный момент на 93-й минуте, когда в первом матче у нас был очевидный пенальти, нельзя ставить такой 11-метровый в такой момент, — приводит слова Буффона Football Italia.

— Команда отдала все силы, и один человек не может взять и разрушить вот так мечту невероятного камбэка сомнительным эпизодом. У тебя в груди, должно быть, не сердце, а мусорный бак. Кроме того, если у тебя нет мужества выйти на поле на таком стадионе, лучше сиди на трибуне с женой, с детьми, пей газировку и ешь чипсы. Нельзя рушить мечту команды.

«Реал» заслужил пройти дальше по сумме двух матчей, я желаю им удачи, для меня всегда было честью играть против этого клуба, но мы объективно заслуживали как минимум дополнительное время.

В то же время Криштиану Роналду, продливший свою фантастическую голевую серию в Лиге чемпионов до 11 матчей, недоумевал в микст-зоне по поводу эмоций оппонентов.

«Я не понимаю, почему они протестуют. На Лукасе сфолили сзади, не случись там пенальти, был бы гол. Пульс в тот момент повысился, но я успокоился. Понимал, что это решающий момент, — сказал португалец.

Нам пришлось помучаться сегодня, но это поможет нам и станет уроком. В футболе никогда ничего не решено, нужно биться до конца. «Реал» мог забить больше, но хорошо действовали Буффон и «Ювентус».

«Пенальти был. Криштиану отдал мне в районе одиннадцатиметровой, а центральный защитник сбил меня, настигнув сзади, когда я собирался завершить атаку. Бесспорно. Протесты со стороны «Ювентуса» — это нормально. Последняя минута же, — цитирует Marca самого Лукаса Васкеса.

— Сегодняшний матч должен послужить для нас уроком. Кто расслабляется, тот расплачивается за это. Лига чемпионов никого не прощает.

Мы знаем, как бороться до конца, испытывая трудности. И этот гол выводит нас в полуфинал, что важно.

Подвел же итог послематчевым комментариям президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вновь поднявший вопрос внедрения в еврокубках системы видеоповторов VAR, которая уже используется в итальянском чемпионате.

«Мы должны сохранять спокойствие и все проанализировать. Я вижу, что ряд стран начали использовать VAR, и вижу, что против итальянских клубов в последнее время были приняты решения, такие, как фол на Куадрадо, в матче «Милана» с «Арсеналом» и сегодня против «Ювентуса». Это говорит о том, что VAR крайне необходима в Лиге чемпионов, — приводит слова функционера Football Italia.

— Тут речь не об одном или двух очках, а о том, кто пройдет дальше в важнейшем турнире, обладающий большими деньгами и престижем. Такие инциденты не должны происходить. По каким-то причинам ответственная за назначения судей сторона пытается научно доказать, что не является предвзятой, и продолжает ставить судей против итальянских клубов.

Речь не только «Ювентусе», но и «Рома» не получила пенальти в матче с «Барселоной», «Милан» вылетел в Лиге Европы от «Арсенала», мы сегодня. Это техническая проблема, потому что в УЕФА нет достаточно хороших судей, но мы можем помочь им с их подготовкой.

Нужно помочь УЕФА с назначением квалифицированных людей и установкой VAR. Андреа Аньелли

Футболисты допускают ошибки, так же как и судьи, но сегодняшний арбитр полностью потерял контроль над ситуацией, это был полный хаос. Мне обидно, парни подтвердили, что способны отыграться со счета 0:3 в первом тайме.

Когда арбитр пересмотрит этот эпизод, он огорчится сильнее всех, осознав, что случилось.