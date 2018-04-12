Известные арбитры разошлись во мнениях по пенальти в матче «Реал» — «Ювентус»

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В среду «Реал» проиграл дома «Ювентусу» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов со счетом 1:3, но по сумме двух встреч (первый матч — 3:0) пробился в полуфинал. Единственный гол в ответном матче, который и вывел «Реал» в следующую стадию турнира, мадридский клуб забил с пенальти, который назначил английский арбитр Майкл Оливер в компенсированное ко второму тайму время. Также в эпизоде с пенальти Оливер удалил за споры голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона.

«Оливер только в январе был продвинут в элитную группу судей, но оправдал это решение, также очень сильным и правильным судейством в Мадриде. Оливер оказался достаточно смелым и назначил пенальти, реализовав который “Реал” и вышел в полуфинал. Он не остановился на этом, сохранил спокойствие и правильно удалил Буффона за его агрессивные споры», — цитирует Пола Daily Mail.

Иттурральде же считает, что пенальти в матче был назначен ошибочно после контакта защитника туринцев Медхи Бенатии и форварда мадридцев Лукаса Васкеса.