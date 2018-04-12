Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия не шутит: США предупредили из РФ по военным каналам - СМИ
Что будет, если «закончились права»
Павел Воля красит ногти 2-летней дочке
Сирия отреагировала на слова Трампа об ударах
71-летняя Татьяна Васильева сделала новую пластическую операцию
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:05
Марсель
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:05
ЦСКА
Арсенал
Футбол. Еврокубки
22:05
Спортинг
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:05
Зальцбург
Лацио
Футбол. Еврокубки
11.04
Бавария0
Севилья0
Футбол. Еврокубки
11.04
Реал1
Ювентус3
Все события
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Голы Кросби и Малкина принесли победу «Питтсбургу» на старте КС
Большунов стал победителем шоу-гонки в Тронхейме
71-летняя Татьяна Васильева сделала новую пластическую операцию
Полина Гагарина сменила спортзал на турник в парке
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
18ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби
14На стадионе в Калининграде прошел первый тестовый матч
11:02 (мск), источник: Р-Спорт

Известные арбитры разошлись во мнениях по пенальти в матче «Реал» — «Ювентус»

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Известные арбитры англичанин Грэм Полл и испанец Эдуардо Итурральде Гонсалес разошлись во мнениях по эпизоду с назначением пенальти в ответном матче ¼ финала футбольной Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом».

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В среду «Реал» проиграл дома «Ювентусу» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов со счетом 1:3, но по сумме двух встреч (первый матч — 3:0) пробился в полуфинал. Единственный гол в ответном матче, который и вывел «Реал» в следующую стадию турнира, мадридский клуб забил с пенальти, который назначил английский арбитр Майкл Оливер в компенсированное ко второму тайму время. Также в эпизоде с пенальти Оливер удалил за споры голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона.

«Оливер только в январе был продвинут в элитную группу судей, но оправдал это решение, также очень сильным и правильным судейством в Мадриде. Оливер оказался достаточно смелым и назначил пенальти, реализовав который “Реал” и вышел в полуфинал. Он не остановился на этом, сохранил спокойствие и правильно удалил Буффона за его агрессивные споры», — цитирует Пола Daily Mail.

Иттурральде же считает, что пенальти в матче был назначен ошибочно после контакта защитника туринцев Медхи Бенатии и форварда мадридцев Лукаса Васкеса.

«Контакта сзади в этом эпизоде недостаточно. Он не должен был назначать пенальти», — заявил As испанский арбитр, который, как и Пол, судил матчи Лиги чемпионов и других крупных турниров.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Костанца Караччиоло, покорившая главного бабника итальянского футбола
Вдохновляющая на победы: очаровательная подруга хоккеиста Александра Бурмистрова
«Реал» выбил из ЛЧ «Ювентус» благодаря голу с пенальти
Sportsnet: Олег Знарок продолжит карьеру в Северной Америке
Голы Кросби и Малкина принесли победу «Питтсбургу» на старте КС
Большунов стал победителем шоу-гонки в Тронхейме
СМИ: Игроки «Ювентуса» и «Реала» едва не подрались после матча
«Вегас» повел в серии с «Лос-Анджелесом» в 1 раунде плей-офф НХЛ
Буффон — о судье: Нельзя иметь вместо сердца мусорное ведро
Спорт-Экспресс
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса Телешоу закрывается после третьего сезона
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле (видео)
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Валерия не хочет прибегать к ЭКО для рождения ребенка Певица предпочитает не форсировать события.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь