Зидан по ходу матча с «Ювентусом» не допускал мысли, что «Реал» вылетит из Лиги чемпионов

В среду «Реал» проиграл «Ювентусу» на своем поле со счетом 1:3 (неделю назад мадридцы в гостях победили — 3:0). Решающий мяч на 98-й минуте с пенальти забил форвард «Реала» Криштиану Роналду.
«Мы не ожидали, что пропустим быстрый гол, который окрылил соперника. Весь матч они играли хорошо, в отличие от нас, мы находились под постоянным давлением, план их тренера работал. Но по ходу матча я ни разу не задумался, что “Реал” может не пройти дальше, я оптимист по жизни, к тому же с игроками, собранными в команде, всегда можно надеяться на забитые мячи», — сказал Зидан.
Также в полуфинал Лиги чемпионов вышли немецкая «Бавария», английский «Ливерпуль» и итальянская «Рома». Жеребьевка ½ финала пройдет 13 апреля в швейцарском Ньоне.