Зидан по ходу матча с «Ювентусом» не допускал мысли, что «Реал» вылетит из Лиги чемпионов

«Мы не ожидали, что пропустим быстрый гол, который окрылил соперника. Весь матч они играли хорошо, в отличие от нас, мы находились под постоянным давлением, план их тренера работал. Но по ходу матча я ни разу не задумался, что “Реал” может не пройти дальше, я оптимист по жизни, к тому же с игроками, собранными в команде, всегда можно надеяться на забитые мячи», — сказал Зидан.