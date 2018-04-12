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08:08 (мск), источник: ТАСС

Зидан по ходу матча с «Ювентусом» не допускал мысли, что «Реал» вылетит из Лиги чемпионов

ТАСС, 12 апреля. Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что, несмотря на неудачно складывавшийся матч с «Ювентусом», не думал о возможном вылете своей команды из Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Источник: Reuters

В среду «Реал» проиграл «Ювентусу» на своем поле со счетом 1:3 (неделю назад мадридцы в гостях победили — 3:0). Решающий мяч на 98-й минуте с пенальти забил форвард «Реала» Криштиану Роналду.

«Мы не ожидали, что пропустим быстрый гол, который окрылил соперника. Весь матч они играли хорошо, в отличие от нас, мы находились под постоянным давлением, план их тренера работал. Но по ходу матча я ни разу не задумался, что “Реал” может не пройти дальше, я оптимист по жизни, к тому же с игроками, собранными в команде, всегда можно надеяться на забитые мячи», — сказал Зидан.

Также в полуфинал Лиги чемпионов вышли немецкая «Бавария», английский «Ливерпуль» и итальянская «Рома». Жеребьевка ½ финала пройдет 13 апреля в швейцарском Ньоне.

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