СМИ: Футболисты «Ювентуса» и «Реала» едва не подрались после матча Лиги чемпионов

«Ювентус» в среду в Мадриде победил «Реал» со счетом 3:1, но по сумме двух встреч в полуфинал вышел испанский клуб.
Одним из ключевых эпизодов игры стало назначение пенальти арбитром Майклом Оливером в ворота туринцев в компенсированное ко второму тайму время при счете 3:0, который реализовал Криштиану Роналду.
По данным издания, после игры футболисты «Ювентуса», разозленные назначенным 11-метровым, и «Реала» устроили перепалку в подтрибунном помещении с оскорблениями и обвинениями в адрес друг друга. Только вмешательство полиции и защитника «Реала» Серхио Рамоса, пропускавшего матч из-за дисквалификации, а также наличие металлического ограждения, разделявшего команды, не позволили начаться драке.