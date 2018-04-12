СМИ: Футболисты «Ювентуса» и «Реала» едва не подрались после матча Лиги чемпионов

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«Ювентус» в среду в Мадриде победил «Реал» со счетом 3:1, но по сумме двух встреч в полуфинал вышел испанский клуб.

Одним из ключевых эпизодов игры стало назначение пенальти арбитром Майклом Оливером в ворота туринцев в компенсированное ко второму тайму время при счете 3:0, который реализовал Криштиану Роналду.