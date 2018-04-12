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01:32 (мск), источник: ТАСС

Четвертьфинальные матчи Лиги Европы пройдут в Лиссабоне, Марселе и Зальцбурге

ТАСС, 12 апреля. Три ответные встречи четвертьфинала футбольной Лиги Европы пройдут в четверг. Если итальянский «Лацио» и испанский «Атлетико» являются фаворитами противостояний с австрийским «Зальцбургом» и португальским «Спортингом», то в паре «Марселя» и «Лейпцига» предсказать победителя сложно.

Марсельцы по игре ничем не уступили немецкой команде на выезде, а победу «Лейпцигу» принес гол нападающего сборной Германии Тимо Вернера в компенсированное к первому тайму время.

«Марсель» в текущем розыгрыше турнира показывает отличные результаты в домашних матчах — шесть побед в семи матчах при одной ничьей в последнем туре группового этапа с «Зальцбургом» (0:0). При этом «Марсель» забил 16 голов, а в четырех случаях оставил свои ворота в неприкосновенности. В то же время «Лейпциг» обязательно пропускал во всех пяти выездных еврокубковых матчах в текущем сезоне (всего 8 голов), правда, в двух из них добился побед при одной ничьей и двух поражениях. Гнать марсельцев вперед будут и болельщики на стадионе «Велодром», которых, как обещает клуб, соберется рекордное количество в текущем сезоне — примерно 61 тыс.

Добавит мощи атаке марсельцев возвращение после травмы полузащитника Флориана Товена, который в текущем сезоне стал одним из лидеров команды и вновь заслужил вызов в сборную Франции. Продолжают восстанавливаться от травм основной вратарь Стив Манданда, а также центральные защитники Адиль Рами и Роланду, так что в оборону, как и в первой встрече, главный тренер Руди Гарсия может передвинуть номинального опорного полузащитника, бразильца Луиса Густаво.

«Марсель» с учетом квалификации турнира переживает в этом сезоне самую длинную еврокубковую кампанию с сезона-2003/04, когда он дошел до финала Кубка УЕФА (турнир — предшественник Лиги Европы), в котором уступил испанской «Валенсии» (0:2). Тогда марсельцы отыграли 17 встреч, игра с «Лейпцигом» станет для них 16-й в текущем сезоне.

За «Лейпциг» говорит прекрасная форма Вернера, который отметился семью голами в последних восьми еврокубковых матчах, и возвращение пропустившего первый матч из-за дисквалификации капитана команды, центрального защитника Вилли Орбана. Также команде необходимо реабилитироваться перед болельщиками за неудачное выступление в последнем туре чемпионата Германии — в понедельник она проиграла прямому конкуренту в борьбе за место в Лиге чемпионов, «Байеру» (1:4), и опустилась на шестое место в турнирной таблице за пять туров до окончания чемпионата.

Кто сыграет за «Спортинг»?

«Спортинг» проиграл «Атлетико» в первом матче практически без шансов, и предпосылок к тому, что ситуация кардинально изменится во втором, почти нет. Мадридцы остаются единственным участником турнира, который добился побед во всех пяти предыдущих матчах плей-офф, и воспринимаются экспертами как явный фаворит турнира. К тому же «Атлетико» в текущем сезоне не проигрывает на выезде — к трем ничьим на групповом этапе Лиги чемпионов команда Диего Симеоне прибавила две победы в матчах плей-офф Лиги Европы. Положение лиссабонцев усугубляет отсутствие из-за дисквалификации двух игроков основного состава — португальского защитника Фабиу Коэнтрау и голландского нападающего Баса Доста.

Хороших эмоций мадридцам наверняка добавила ничья, добытая в мадридском дерби с «Реалом» в воскресенье (1:1). «Матрасники» не позволили принципиальному сопернику сократить отставание в турнирной таблице чемпионата: команда Симеоне идет второй (68 очков), «Реал» — четвертым (64), лидирует «Барселона» (79).

В пользу лиссабонцев может сыграть психологическая встряска, которую устроил игрокам президент клуба Бруну де Карвалью. После первой встречи Карвалью жестко раскритиковал команду через социальные сети. В ответ почти все игроки, в том числе бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия, сделали в соцсетях заявление о недопустимости подобных высказываний, после чего Карвалью заявил, что игроки отстранены от первой команды. Правда, позднее команда провела собрание, и на игре чемпионата с «Пасуш де Феррейра» (2:0) главный тренер мог рассчитывать на всех футболистов.

Встречу, которая пройдет на стадионе «Жозе Алваладе», обслужит сербская бригада арбитров во главе с Милорадом Мажичем.

Забьет ли Иммобиле?

«Лацио» в первой встрече обыграл «Зальцбург» со счетом 4:2 и прервал рекордную серию австрийской команды — 19 еврокубковых матчей без поражений (11 побед и 8 ничьих). В то же время «Зальцбург» остается непобежденным дома на протяжении 9 матчей — 6 побед и 3 ничьих при разнице мячей 16:2.

«Зальцбург» в воскресенье потерпел второе поражение в чемпионате страны, уступив клубу ЛАСК из Линца (0:1). Тем не менее команда Марко Розе продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 8 очков. «Лацио» одержал домашнюю победу над «Удинезе» (2:1) и сохранил третье место в турнирной таблице за семь туров до конца чемпионата. Очередной гол записал на свой счет нападающий Чиро Иммобиле, который отличился в текущем розыгрыше Лиги Европы уже семь раз — лучший показатель среди игроков, которые продолжают выступление в турнире, наравне с Валером Жерменом из «Марселя».

Встречу, которая пройдет на стадионе «Зальцбург», обслужит словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой.

В еще одном ответном матче четвертьфинала московский ЦСКА примет лондонский «Арсенал» после выездного поражения со счетом 1:4. Все игры начнутся в 22:05 мск.

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