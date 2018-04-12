Буффон — о судье Оливере: Нельзя иметь вместо сердца мусорное ведро

Источник: Reuters

В концовке встречи Буффон был удалён за споры с арбитром Майклом Оливером, который назначил пенальти в ворота туринцев.

«Это была одна десятая часть пенальти. Я знаю, что судья всё видел, это спорный эпизод. Но нельзя ставить пенальти после спорного эпизода на 93-й минуте. В первом матче в нашу пользу не назначили чистый пенальти.

Команда отдала всё, и один человек не должен всё разрушать после такого невероятного «камбэка». Очевидно, нельзя иметь вместо сердца мусорное ведро. Если у тебя нет характера, чтобы выйти на это поле, то тебе лучше сидеть на трибуне вместе с женой и детьми, пить спрайт и кушать чипсы. Нельзя разрушать мечту команды.