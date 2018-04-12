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01:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Буффон — о судье Оливере: Нельзя иметь вместо сердца мусорное ведро

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон дал комментарии после ответного матча с «Реалом» (3:1) в четвертьфинал Лиги чемпионов. Туринская команда не смогла пройти дальше, так как дома проиграла со счётом 0:3.

Источник: Reuters

В концовке встречи Буффон был удалён за споры с арбитром Майклом Оливером, который назначил пенальти в ворота туринцев.

«Это была одна десятая часть пенальти. Я знаю, что судья всё видел, это спорный эпизод. Но нельзя ставить пенальти после спорного эпизода на 93-й минуте. В первом матче в нашу пользу не назначили чистый пенальти.

Команда отдала всё, и один человек не должен всё разрушать после такого невероятного «камбэка». Очевидно, нельзя иметь вместо сердца мусорное ведро. Если у тебя нет характера, чтобы выйти на это поле, то тебе лучше сидеть на трибуне вместе с женой и детьми, пить спрайт и кушать чипсы. Нельзя разрушать мечту команды.

«Реал» заслужил пройти дальше по итогам двух матчей, я желаю им всего хорошего, для меня всегда было честью играть с этим клубом. Но очевидно, что мы как минимум заслужили сыграть сегодня дополнительное время, — цитирует Буффона Football Italia.

Реал 1:3
Первый тайм: 0:2
Ювентус
11.04.2018, 21:45 Зрители: 75796 Плей-офф: 1/4 финала Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин Зидан Массимилиано Аллегри
Голы
90+8′ Криштиану Роналду 7
17 Марио Манджукич (С. Хедира) 2′
17 Марио Манджукич (Ш. Лихтштайнер) 37′
14 Блэз Матюиди 61′
Составы
Кейлор Навас 1
22′ Даниэль Карвахаль 2
81′ Марселу (к) 12
Хесус Вальехо 3
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
Франсиско Роман Иско 22
90+8′ Криштиану Роналду 7
75′ Лука Модрич 19
Матео Ковачич 23
45′ Гарет Бэйл 11
Марко Асенсио 20
45′ Каземиру 14
Лукас Васкес 17
1 Джанлуиджи Буффон (к) 90+3′
12 Алекс Сандру 67′
3 Джорджо Кьеллини
4 Мехди Бенатиа 90′
5 Миралем Пьянич 17′
6 Сами Хедира
14 Блэз Матюиди
11 Дуглас Коста 73′
17 Марио Манджукич 29′
2 Маттиа Де Шильо 17′
26 Штефан Лихтштайнер 36′
9 Гонсало Игуаин 90′
23 Войчех Щенсны
Статистика
3 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 1
19 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 6
7 Угловые 3
8 Фолы 20
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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