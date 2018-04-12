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01:24 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА должен отыграть у «Арсенала» три мяча для выхода в полуфинал Лиги Европы

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА проведут в четверг ответный матч четвертьфинала Лиги Европы против английского «Арсенала». Армейцам необходимо отыграть три мяча — неделю назад в Лондоне ЦСКА проиграл со счетом 1:4.

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Армейцы остаются последним представителем России в нынешнем еврокубковом сезоне, однако для продолжения борьбы в Лиге Европе команде Виктора Гончаренко необходима крупная победа над одним из сильнейших английских клубов. Во вторник аналогичный подвиг удался итальянской «Роме», которая, проиграв в гостях «Барселоне» со счетом 1:4, сумела на своем поле забить три безответных мяча и выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Победа со счетом 3:0 устроит и ЦСКА, как и разгром с разницей в четыре или более мячей. Лондонский клуб может себе позволить даже поражение в два гола или со счетом 2:5, 3:6 и т. д.

В отличие от «Ромы», которая уже давно лишилась шансов на чемпионство в Италии, ЦСКА сохраняет надежды на российский титул. Однако в понедельник ЦСКА на своем поле уступил в столичном дерби «Динамо» (1:2), и отставание от лидирующего «Локомотива» составляет уже восемь очков. В матче с «Динамо» армейцы слабо выступили в нападении и допускали ошибки при быстрых атаках соперников. По сути, в открытом футболе были наказаны армейцы и в Лондоне, где более мастеровитые футболисты «Арсенала» раз за разом ловили ЦСКА на ошибках в обороне.

Против «Динамо» Гончаренко использовал схему с тремя нападающими, где на флангах играли Витиньо и Ахмед Муса, а в центре — номинальный хавбек Понтус Вернблум. Успеха эксперимент не принес — единственный гол забил вышедший на замену Федор Чалов, когда Витиньо и Муса уже покинули поле. Нигериец при этом демонстративно отказался пожать руку тренеру, который отчитал его прямо на скамейке.

Случившийся эпизод не является чем-то из ряда вон выходящим, отметил Гончаренко. «Мы с Мусой нормально пообщались, обсудили эпизод. Футбол — это эмоции, и это нормально, что порой они перехлестывают», — рассказал тренер.

Без Фернандеса и Мхитаряна

Лишь во втором тайме вышел и автор единственного гола в Лондоне Александр Головин. По словам Гончаренко, в четверг не сможет сыграть лишь Марио Фернандес, который до конца от травмы еще не восстановился. Белорусский специалист при этом не считает, что отсутствие в составе «Арсенала» армянского полузащитника Генриха Мхитаряна скажется на игре соперника, у которого широкая скамейка.

Мхитарян получил травму в первой игре с ЦСКА и сможет сыграть разве что в финале Лиги Европы, который запланирован на 16 мая во французском Лионе. Для лондонского клуба победа в Лиге Европы остается последним шансом вернуться в Лигу чемпионов — в английской премьер-лиге «Арсенал» идет на шестом месте, отставая от четвертой строчки на 13 очков. В воскресенье «Арсенал» победил на своем поле «Саутгемптон» — 3:2, дважды отличился Дэнни Уэлбек, еще один мяч на счету не заявленного на Лигу Европы габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

По словам главного тренера «Арсенала» француза Арсена Венгера, его команде, несмотря на преимущество, необходимо победить и в ответном матче. При этом Венгер заметил, что это всего лишь четвертьфинал, а для удачного выступления в полуфинале и финале необходимо показать еще более качественный футбол.

РФС предупреждает болельщиков

Российский футбольный союз (РФС) предупредил болельщиков «Арсенала», что им не следует провоцировать фанатов соперника и ввязываться в конфликты в Москве. «Если английские болельщики едут в Москву посмотреть футбол, то им бояться нечего. Если они приедут и начнут искать приключения, тогда могут их найти. С учетом желания обеих сторон, конфликт может вспыхнуть очень легко», — заявил ТАСС председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.

При этом болельщики и воспитанники детской футбольной школы ЦСКА подарят поклонникам «Арсенала» шапки-ушанки в рамках акции гостеприимства «Gentlefan. Russian warm welcome». Головные уборы могут понадобиться всем любителям футбола — вечером в четверг температура может опуститься до нуля градусов.

Матч пройдет на «ВЭБ-Арене» в Москве, начало — 22:05 мск. Главным арбитром назначен Феликс Цвайер из Германии.

Жеребьевка полуфинальной стадии Лиги Европы состоится в пятницу в швейцарском Ньоне.

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