«Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов
ТАСС, 11 апреля. Испанский футбольный клуб «Реал» на своем поле проиграл итальянскому «Ювентусу» со счетом 1:3 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
ТАСС, 11 апреля. Испанский футбольный клуб «Реал» на своем поле проиграл итальянскому «Ювентусу» со счетом 1:3 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
В составе победителей дублем отметился Марио Манджукич (2-я и 37-я минуты), еще один мяч на счету Блеза Матюиди (60). У проигравших на 90-й минуте с пенальти отличился Криштиану Роналду. После назначения 11-метрового удара за споры с арбитром с поля был удален вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.
Первый матч завершился крупной победой «Реала» со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух игр в следующий раунд турнира прошла испанская команда.
Соперник «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки, которая состоится 13 апреля. Ранее в полуфинал соревнований вышли английский «Ливерпуль» и итальянская «Рома».
|Зинедин Зидан
|Массимилиано Аллегри
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|3
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|1
|19
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|6
|7
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|20
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)