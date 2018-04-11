«Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В составе победителей дублем отметился Марио Манджукич (2-я и 37-я минуты), еще один мяч на счету Блеза Матюиди (60). У проигравших на 90-й минуте с пенальти отличился Криштиану Роналду. После назначения 11-метрового удара за споры с арбитром с поля был удален вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.