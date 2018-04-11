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00:13 (мск), источник: ТАСС

«Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 11 апреля. Испанский футбольный клуб «Реал» на своем поле проиграл итальянскому «Ювентусу» со счетом 1:3 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Источник: AP 2018

В составе победителей дублем отметился Марио Манджукич (2-я и 37-я минуты), еще один мяч на счету Блеза Матюиди (60). У проигравших на 90-й минуте с пенальти отличился Криштиану Роналду. После назначения 11-метрового удара за споры с арбитром с поля был удален вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

Первый матч завершился крупной победой «Реала» со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух игр в следующий раунд турнира прошла испанская команда.

Соперник «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки, которая состоится 13 апреля. Ранее в полуфинал соревнований вышли английский «Ливерпуль» и итальянская «Рома».

Реал 1:3
Первый тайм: 0:2
Ювентус
11.04.2018, 21:45 Плей-офф: 1/4 финала Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин Зидан Массимилиано Аллегри
Голы
90+8′ Криштиану Роналду 7
17 Марио Манджукич (С. Хедира) 2′
17 Марио Манджукич (Ш. Лихтштайнер) 37′
14 Блэз Матюиди 61′
Составы
Кейлор Навас 1
22′ Даниэль Карвахаль 2
81′ Марселу (к) 12
Хесус Вальехо 3
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
Франсиско Роман Иско 22
90+8′ Криштиану Роналду 7
75′ Лука Модрич 19
Матео Ковачич 23
46′ Гарет Бэйл 11
Марко Асенсио 20
46′ Каземиру 14
Лукас Васкес 17
1 Джанлуиджи Буффон (к) 90+3′
12 Алекс Сандру 67′
3 Джорджо Кьеллини
4 Мехди Бенатиа 90′
5 Миралем Пьянич 17′
6 Сами Хедира
14 Блэз Матюиди
11 Дуглас Коста 73′
17 Марио Манджукич 29′
2 Маттиа Де Шильо 17′
26 Штефан Лихтштайнер 36′
9 Гонсало Игуаин 90′
23 Войчех Щенсны
Статистика
3 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 1
19 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 6
7 Угловые 3
8 Фолы 20
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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