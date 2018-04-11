Определены полуфиналисты Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» проиграл туринскому «Ювентусу» со счетом 1:3. В итальянской команде голами отметились нападающий Марио Манджукич (2-я, 37-я минуты) и полузащитник Блез Матюиди (60-я минута). На 95-й минуте добавленного времени в ворота «Ювентуса» был назначен спорный пенальти, который реализовал Криштиану Роналду. Форвард вывел команду в полуфинал турнира, так как первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Реала».