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17:59 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Болельщикам «Арсенала» подарят шапки-ушанки

Воспитанники ДЮСШ ЦСКА проведут акцию гостеприимства Gentlefan перед матчем ЦСКА — «Арсенал».

Источник: Reuters

Британским болельщикам, приехавшим в Москву на матч ¼ финала Лиги Европы, подарят оригинальные ушанки, на которых нанесены приветственные слова — Russian Warm Welcom.

В прошлом году воспитанники ДЮСШ ЦСКА подарили фанам «Манчестер Юнайтед» дождевики.

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