Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Болельщикам «Арсенала» подарят шапки-ушанки
Воспитанники ДЮСШ ЦСКА проведут акцию гостеприимства Gentlefan перед матчем ЦСКА — «Арсенал».
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Воспитанники ДЮСШ ЦСКА проведут акцию гостеприимства Gentlefan перед матчем ЦСКА — «Арсенал».
Британским болельщикам, приехавшим в Москву на матч ¼ финала Лиги Европы, подарят оригинальные ушанки, на которых нанесены приветственные слова — Russian Warm Welcom.
В прошлом году воспитанники ДЮСШ ЦСКА подарили фанам «Манчестер Юнайтед» дождевики.