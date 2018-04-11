УЕФА открыл дело против «Манчестер Сити» из-за поведения Гвардиолы в матче ¼ ЛЧ

«Манчестер Сити» во вторник на своем поле уступил «Ливерпулю» со счетом 1:2 и по сумме двух встреч вылетел из турнира. После окончания первого тайма главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола вышел на поле и высказал претензии главному арбитру встречи испанцу Антонио Матео Лаосу по поводу спорных моментов, в том числе незасчитанного гола Лероя Сане. В итоге, судья удалил тренера — испанский специалист досматривал матч на трибуне.