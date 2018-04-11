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17:53 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА открыл дело против «Манчестер Сити» из-за поведения Гвардиолы в матче ¼ ЛЧ

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении английских клубов «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» по итогам ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте организации.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

«Манчестер Сити» во вторник на своем поле уступил «Ливерпулю» со счетом 1:2 и по сумме двух встреч вылетел из турнира. После окончания первого тайма главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола вышел на поле и высказал претензии главному арбитру встречи испанцу Антонио Матео Лаосу по поводу спорных моментов, в том числе незасчитанного гола Лероя Сане. В итоге, судья удалил тренера — испанский специалист досматривал матч на трибуне.

«Обвинения против “Манчестер Сити”: удаление с тренерской скамейки Хосепа Гвардиолы; неподобающее поведение тренера. Обвинения против “Ливерпуля”: использование болельщиками пиротехники, бросание с трибун посторонних предметов», — говорится в сообщении.

Дело будет рассмотрено 31 мая.

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