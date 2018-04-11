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«Барселона» потеряет 15 млн евро из-за вылета из Лиги чемпионов
Каталонское издание Sport назвало, какую сумму недополучит «Барселона», проигравшая «Роме» в ¼ финала Лиги чемпионов.
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Каталонское издание Sport назвало, какую сумму недополучит «Барселона», проигравшая «Роме» в ¼ финала Лиги чемпионов.
Общая сумма финансовых потерь составит примерно 15 млн евро.
Японский спонсор Rakuten должен был заплатить бонус в 5 млн евро, если «Барса’выиграет «Лигу чемпионов. Еще 7,5 млн евро получают полуфиналисты ЛЧ от УЕФА. Также каталонцы лишились возможности заработать денег на домашнем матче в ½ финала Лиги чемпионов.