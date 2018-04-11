Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута, чтобы быть реальностью

Источник: AFP 2018

Иногда после матчей в голове вертится только одно слово: «Как?».

Как «Манчестер Юнайтед» забил «Баварии» два мяча в добавленное время? Как «Милан» пропустил три гола от «Ливерпуля» за тайм? Как «Барселона» отыгралась после 0:4 с «ПСЖ»? Как та же «Барселона» вылетела от «Ромы» после победы со счетом 4:1? Как безупречный «Манчестер Сити» умудрился проиграть в трех матчах подряд?

А ведь действительно — как? Спроси у любого футболиста или тренера, все только отделаются общими словами а-ля «нам помог победный дух». Дух — это прекрасно, но едва ли правдиво.

Когда нет ответа, обязательно влезаешь в конспирологию или еще какую лженауку. На ум приходят самые безумные идеи. А вдруг это все постановка, бутафория? Что, если у каждого из футболистов заранее прописанные роли? И в пьесе все, как в текстовой трансляции: «Действие первое. Идет 6-я минута. Юмтити и Жорди Альба дают Джеко убежать к воротам. Джеко забивает гол». И все учтено: и жаркие споры Гвардьолы с судьей, и его последующее удаление, и неверно зафиксированный офсайд, и стычка Мане с Эдерсоном.

Да ну, бред какой-то.

Хотя постойте. Существует же рестлинг. Популярное на Западе театрализованное спортивное шоу, в котором все выглядит так, как в реальности. Даже трофеи есть, травмы (многие участники шоу калечат здоровье серьезнее настоящих спортсменов), несколько десятков рестлеров погибло прямо на ринге. Все атрибуты вида спорта есть, а на деле — все расписано по шагам.

Но люди смотрят рестлинг, ходят на него. Залы во время шоу забиты, год назад одно из главных событий Wrestle Mania собрало 75 тысяч зрителей — «Олд Траффорд» вмещает столько же. То есть, люди понимают, что финал прописан в сценарии, но все равно внимательно наблюдают, будто за спектаклем.

Кстати, изначально рестлинг считался видом спорта и только спустя многие десятилетия официально превратился в шоу, когда уже было невозможно скрывать очевидное.

Конечно, в футболе все взаправду, но как же иногда он похож на срежиссированное представление! Год назад «Барселона» проиграла в Париже «ПСЖ» 0:4. В ответной игре ей нужно было сотворить что-то нечеловеческое. Кто верил, что каталонцы отыграются? Единицы. Но они сделали это: громко, с размахом, с грандиозным судейским скандалом, но сделали. Рейтинг футбола и самой «Барсы» в тот день пробил все мыслимые высоты.

Теперь «Барселона» испытала на себе все, что чувствовал год назад «ПСЖ». Только в разы сильнее. В марте 2017-го можно было предположить, что сине-гранатовые отыграются. Сейчас — нет. «Рома» на бумаге гораздо слабее «Барсы», крупно уступила в первом матче, сине-гранатовые за весь сезон проиграли лишь трижды, и только безумец мог поставить на выход римлян в полуфинал перед ответной игрой. Но футбол снова высмеял всех прогнозистов и аналитиков. Теперь часть из них вообще перестанет делать ставки: как тут что-то предсказывать?

И снова это «как»? Все выглядит так, будто кто-то решил пошатнуть общий скепсис публики. И правда, в последние годы футбол стал более предсказуемым, разница в классе между грандами и вторым эшелоном заметно увеличилась, поэтому сразу после жеребьевки мало кто сомневался в успехе «Барселоны». Теперь нас всех щелкнули по носу. И можно только поаплодировать такому сюжетному повороту. За день из Лиги чемпионов выбыли два главных фаворита, причем одного разгромили в матче, другого — по сумме двух встреч.

На триумф «Манчестер Сити», как и «Барселоны», букмекеры перед четвертьфиналами принимали ставки с коэффициентом от 4,0 до 5,0. И это выглядело здраво. Каталонцы непобедимы в чемпионате, а команда Пепа Гвардьолы просто сногсшибательна. Но наступил черный апрель, и «Сити» разлетелся на куски. Как получилось, что за неделю идеальный болид Гвардьолы превратился в драндулет? Кто мог предположить, что «горожан» ждет крах? Как это произошло?

Можно попробовать объяснить катастрофу функциональным спадом, тактическими судорогами Пепа, его удалением («Сити» пропустил два после того, как Гвардьолу выгнали вон), гениальностью Клоппа, который побеждает каталонца в третий раз за три месяца. Можно даже проиллюстрировать все это кучей графиков, стрелочек, рейтингов, тепловых карт и прочей мишурой.

Но, кажется, ответ банален. Просто так надо.

РОМА — БАРСЕЛОНА — 3:0 (1:0)

Голы: Джеко, 6 (1:0). Де Росси, 58 — с пенальти (2:0). Манолас, 82 (3:0).

«Рома»: Алиссон, Жуан Жезус, Фасио, Манолас, Флоренци, Де Росси, Наингголан (Эль-Шаарави, 77), Стротман, Коларов, Джеко, Шик (Дженгиз Ундер, 73).

«Барселона»: тер Штеген, Семеду (Дембеле, 85), Пике, Юмтити, Жорди Альба, Серхи Роберто, Ракитич, Бускетс (Пако Алькасер, 85), Иньеста (Андре Гомеш, 81), Месси, Луис Суарес.

Предупреждения: Фасио, 38. Жуан Жезус, 44. Пике, 57. Месси, 63. Луис Суарес, 72.

Судья: Тюрпен (Франция).

10 апреля. Рим. Стадион «Олимпико»

Первый матч — 1:4.