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08:16 (мск), источник: Р-Спорт

РФПЛ призвала футболистов ЦСКА повторить подвиг «Ромы»

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) призвала ЦСКА повторить в ответном матче ¼ финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала» подвиг итальянской «Ромы», которая в противостоянии с «Барселоной» в ¼ финала Лиги чемпионов сумела отыграть разницу в три мяча после первого матча и пробиться в полуфинал турнира.

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Ответная встреча ¼ финала ЛЧ между «Ромой» и «Барселоной» прошла во вторник в Риме и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В первом матче «Рома» уступила «сине-гранатовым» на их поле со счетом 4:1. С таким же счетом армейцы проиграли в Лондоне «Арсеналу» 5 апреля. Ответная встреча пройдет в Москве 12 апреля.

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