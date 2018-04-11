РФПЛ призвала футболистов ЦСКА повторить подвиг «Ромы»

Ответная встреча ¼ финала ЛЧ между «Ромой» и «Барселоной» прошла во вторник в Риме и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В первом матче «Рома» уступила «сине-гранатовым» на их поле со счетом 4:1. С таким же счетом армейцы проиграли в Лондоне «Арсеналу» 5 апреля. Ответная встреча пройдет в Москве 12 апреля.