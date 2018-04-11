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01:45 (мск), источник: ТАСС

Иньеста не исключил, что матч с «Ромой» стал последним для него в Лиге чемпионов

ТАСС, 11 апреля. Четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Ромы», возможно, стал последним для капитана испанской «Барселоны» Андреса Иньесты. Слова полузащитника приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

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Во вторник «Барселона» в гостях проиграла «Роме» (0:3) в ответном матче четвертьфинала турнира и не смогла выйти в следующий раунд, в первой встрече одержав победу со счетом 4:1.

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«Это действительно тяжело, в это очень сложно поверить, — прокомментировал Иньеста результат встречи. — С учетом того преимущества, которое у нас было, мы действительно что-то делали плохо. Лига чемпионов наказывает за это».

«Возможно, это была моя последняя игра в Лиге чемпионов, но сейчас сложный момент для всей команды. Мы так хотели выиграть Лигу чемпионов, но нам это снова не удалось», — добавил 33-летний футболист.

Во вторник помимо «Ромы» в полуфинал Лиги чемпионов вышел английский «Ливерпуль». В среду состоятся матчи «Реал» — «Ювентус» и «Бавария» — «Севилья».

Рома 3:0
Первый тайм: 1:0
Барселона
10.04.2018, 21:45 Зрители: 56580 Плей-офф: 1/4 финала Olimpico
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Эрнесто Вальверде
Голы
6′ Эдин Джеко (Д. Де Росси) 9
58′ Даниэле Де Росси 16
82′ Константинос Манолас (Дженгиз Ундер) 44
Составы
Алиссон 1
44′ Гильерме Жуан Жезус 5
38′ Федерико Фасио 20
Константинос Манолас 44
Алессандро Флоренци 24
Александр Коларов 11
Кевин Стротман 6
Эдин Джеко 9
Даниэле Де Росси (к) 16
77′ Раджа Наингголан 4
Стефан Эль-Шаарави 92
73′ Патрик Шик 14
Дженгиз Ундер 17
1 Марк-Андре тер Штеген
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике 57′
23 Самюэль Юмтити
20 Серхи Роберто
4 Иван Ракитич
9 Луис Суарес 72′
10 Лионель Месси 63′
2 Нелсон Семеду 85′
11 Усман Дембеле
8 Андрес Иньеста (к) 81′
21 Андре Гомеш
5 Серхио Бускетс 85′
17 Пако Алькасер
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 2
6 Угловые 3
19 Фолы 10
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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